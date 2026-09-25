A Prefeitura de Ubatuba informa a mudança no sentido de circulação de veículos em trechos das ruas Coronel Olinto de Carvalho e Aparecida Santos Veloso a partir de segunda-feira (28), na região central. A mudança, já anunciada em agosto, visa à reorganização viária e à adequação do tráfego às obras na região.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A alteração ocorre no trecho entre as ruas Dona Maria Alves e Conceição. A rua Aparecida Santos Veloso passará a ter sentido único em direção à rua Conceição, enquanto a rua Coronel Olinto de Carvalho terá o fluxo direcionado para a rua Dona Maria Alves.
Segundo a Diretoria de Trânsito, o novo fluxo vai adequar o tráfego às obras de reforma do ponto central de embarque e desembarque de passageiros. Durante a execução dos serviços e após a conclusão da intervenção, o trajeto dos ônibus também será alterado.
Todo o trecho será devidamente sinalizado. A Diretoria de Trânsito orienta motoristas, motociclistas e demais usuários das vias a redobrarem a atenção e observarem a nova sinalização durante o período de adaptação.