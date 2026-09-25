A Prefeitura de Ubatuba informa a mudança no sentido de circulação de veículos em trechos das ruas Coronel Olinto de Carvalho e Aparecida Santos Veloso a partir de segunda-feira (28), na região central. A mudança, já anunciada em agosto, visa à reorganização viária e à adequação do tráfego às obras na região.

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A alteração ocorre no trecho entre as ruas Dona Maria Alves e Conceição. A rua Aparecida Santos Veloso passará a ter sentido único em direção à rua Conceição, enquanto a rua Coronel Olinto de Carvalho terá o fluxo direcionado para a rua Dona Maria Alves.