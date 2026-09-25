25 de setembro de 2026
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PARCELAMENTO DO SOLO

PF prende responsável por condomínio irregular em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão em Jacareí para apurar parcelamento irregular do solo e crimes ambientais em área de proteção federal. O responsável por um condomínio irregular em implantação foi preso na quarta-feira (23).

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Segundo a investigação, o homem promoveu a divisão de uma propriedade rural em lotes menores, sem autorização dos órgãos ambientais e sem as licenças dos órgãos urbanísticos necessárias para a implantação do empreendimento. A área está localizada em uma região de proteção ambiental federal.

A portaria foi lacrada, e o maquinário utilizado no loteamento foi apreendido.

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