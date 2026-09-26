26 de setembro de 2026
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COPA PAULISTA

De olho na Série D, São José inicia semifinal contra o Noroeste

Por Marcos Eduardo Carvalho | Bauru
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação SJEC
Jogadores da Águia durante treino no CT
Jogadores da Águia durante treino no CT

O São José visita o Noroeste na manhã deste domingo (27), a partir das 10h, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, no primeiro jogo das semifinais da Copa Paulista. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais de YouTube do Metrópoles, Xsports, Ulisses TV

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Neste confronto entre dois times de tradição e torcida atuante no interior, também vale muito para o futuro da temporada e até para o ano que vem.  Afinal de contas, quem avançar para as finais, estará garantido no cenário nacional em 2027. O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, com o vice ficando com a vaga que sobrar.

A partida de volta acontece no outro sábado (3), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Em caso de dois resultados iguais, a decisão irá para os pênaltis.

Como tem melhor campanha, o São José, sob comando do técnico Wilson Junior, tem o direito de fazer o confronto de volta diante da torcida. Na fase anterior, teve o melhor público registrado entre os oito remanescentes até então.

Outro ponto é que o time da região já soma três partidas consecutivas sem sofrer gols no campeonato. Nas quartas de final, eliminou o Comercial de Ribeirão Preto após empatar sem gols na ida e, depois, em casa, fazer 3 a 0.

Já o Norusca eliminou o Primavera, após disputa nos pênaltis. No entanto, se trata de um time que está na Série A-1 do Campeonato Paulista e que já disputo a Série D do Brasileiro neste ano, caindo na primeira fase e, assim, sem vaga assegurada no ano que vem.

Para o confronto de logo mais, o treinador joseense deverá manter o mesmo time que venceu e convenceu contra o Comercial. E a meta é, ao menos, sair com um empate em Bauru para trazer a disputa ao Martins Pereira na semana que vem, que poderá ser o jogo do acesso.

Ficha técnica

Noroeste

Diogo Silva; Ronaldo Alves, Maycon Matheus, Yuri Ferraz e Vini Guedes; Luiz Henrique, Igor Cristiano e Léo Ceará; Bruno Lopes, Elicley e Lucas Douglas. Técnico: Vaguinho Santos

São José

João Lucas; Natan Masiero, João Ramos, Wesley e Carlos Henrique; Thomaz Carvalho, Maurício e Vitinho; Jefinho, Guilherme Santos e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior

Árbitro: João Vitor Gobi. Local: estádio Alfredo Castilho, em Bauru. Data: domingo, 27 de setembro de 2026. Horário: 10h

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