O São José visita o Noroeste na manhã deste domingo (27), a partir das 10h, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, no primeiro jogo das semifinais da Copa Paulista. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais de YouTube do Metrópoles, Xsports, Ulisses TV
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Neste confronto entre dois times de tradição e torcida atuante no interior, também vale muito para o futuro da temporada e até para o ano que vem. Afinal de contas, quem avançar para as finais, estará garantido no cenário nacional em 2027. O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, com o vice ficando com a vaga que sobrar.
A partida de volta acontece no outro sábado (3), a partir das 19h, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Em caso de dois resultados iguais, a decisão irá para os pênaltis.
Como tem melhor campanha, o São José, sob comando do técnico Wilson Junior, tem o direito de fazer o confronto de volta diante da torcida. Na fase anterior, teve o melhor público registrado entre os oito remanescentes até então.
Outro ponto é que o time da região já soma três partidas consecutivas sem sofrer gols no campeonato. Nas quartas de final, eliminou o Comercial de Ribeirão Preto após empatar sem gols na ida e, depois, em casa, fazer 3 a 0.
Já o Norusca eliminou o Primavera, após disputa nos pênaltis. No entanto, se trata de um time que está na Série A-1 do Campeonato Paulista e que já disputo a Série D do Brasileiro neste ano, caindo na primeira fase e, assim, sem vaga assegurada no ano que vem.
Para o confronto de logo mais, o treinador joseense deverá manter o mesmo time que venceu e convenceu contra o Comercial. E a meta é, ao menos, sair com um empate em Bauru para trazer a disputa ao Martins Pereira na semana que vem, que poderá ser o jogo do acesso.
Ficha técnica
Noroeste
Diogo Silva; Ronaldo Alves, Maycon Matheus, Yuri Ferraz e Vini Guedes; Luiz Henrique, Igor Cristiano e Léo Ceará; Bruno Lopes, Elicley e Lucas Douglas. Técnico: Vaguinho Santos
São José
João Lucas; Natan Masiero, João Ramos, Wesley e Carlos Henrique; Thomaz Carvalho, Maurício e Vitinho; Jefinho, Guilherme Santos e Neto Oliveira. Técnico: Wilson Junior
Árbitro: João Vitor Gobi. Local: estádio Alfredo Castilho, em Bauru. Data: domingo, 27 de setembro de 2026. Horário: 10h