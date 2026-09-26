O São José visita o Noroeste na manhã deste domingo (27), a partir das 10h, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, no primeiro jogo das semifinais da Copa Paulista. A partida terá transmissão ao vivo pelos canais de YouTube do Metrópoles, Xsports, Ulisses TV

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Neste confronto entre dois times de tradição e torcida atuante no interior, também vale muito para o futuro da temporada e até para o ano que vem. Afinal de contas, quem avançar para as finais, estará garantido no cenário nacional em 2027. O campeão da Copa Paulista terá o direito de escolher entre a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, com o vice ficando com a vaga que sobrar.