25 de setembro de 2026
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GUILLOTINE II

Operação da PF prende homem por abuso infantil em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PF
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um homem foi preso em Jacareí pela Polícia Federal durante a Operação Guillotine II, de combate ao abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu na quinta-feira (24), durante diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão no município. Ele foi flagrado em crime de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes.

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Entre fevereiro e junho de 2025, ele teria sido responsável por compartilhar arquivos contendo material de abuso sexual de crianças e adolescentes. As investigações tiveram início a partir da análise de material apreendido na Operação Guillotine I, deflagrada em junho de 2025.

A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de orientar e acompanhar as atividades de crianças e adolescentes nos ambientes virtuais e físicos, contribuindo para a prevenção de situações de abuso e exploração sexual. A conscientização e a vigilância são fundamentais para garantir a segurança e a proteção de crianças e adolescentes.

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