Um homem foi preso em Jacareí pela Polícia Federal durante a Operação Guillotine II, de combate ao abuso sexual infantojuvenil. A prisão ocorreu na quinta-feira (24), durante diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão no município. Ele foi flagrado em crime de armazenamento de imagens e vídeos contendo cenas de exploração sexual de crianças e adolescentes.

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Entre fevereiro e junho de 2025, ele teria sido responsável por compartilhar arquivos contendo material de abuso sexual de crianças e adolescentes. As investigações tiveram início a partir da análise de material apreendido na Operação Guillotine I, deflagrada em junho de 2025.