O jacareiense Bruno Dias, de 35 anos, morador da Vila Zezé, morreu enquanto participava da guerra na Ucrânia. Ele havia viajado para o país para integrar as forças estrangeiras que atuam ao lado dos ucranianos no conflito contra a Rússia.
A confirmação da morte encerrou dias de angústia para familiares, que inicialmente receberam informações de que Bruno estava desaparecido e teria morrido em combate, mas ainda buscavam evidências concretas sobre o que havia acontecido.
Antes da confirmação, uma tia de Bruno publicou um vídeo relatando o sofrimento vivido pela família diante da falta de informações mais detalhadas.
“A gente está pedindo que vocês orem pelo Bruno também. Que apareça, que a gente tenha uma notícia que seja verdadeira, concreta, que a gente possa acreditar.”
Segundo ela, a família havia recebido um telefonema e um documento informando sobre a possível morte, mas naquele momento ainda não tinha acesso a imagens ou outras informações que permitissem encerrar as dúvidas.
“Por pior que seja, a gente precisa de uma coisa concreta. A gente vai velar o quê? Não tenho nada. Vou fazer um velório de uma camiseta, de uma foto?”
A tia contou ainda que os parentes mantinham esperança de que Bruno pudesse estar vivo, principalmente diante de relatos de combatentes que permaneceram desaparecidos por longos períodos antes de serem localizados.
“A gente está vivendo um luto. É difícil. Mas a gente tem um pingo de esperança ainda. Temos fé.”
Ela também afirmou que a decisão de viajar para a Ucrânia havia partido do próprio Bruno e que a família não apoiava sua ida para a guerra. “Quando ele foi para lá, foi uma escolha dele. A família ficou aqui, a gente não apoiou. A gente não consegue controlar a decisão de cada um.”
Amigo presta homenagem
Após a notícia da morte, um amigo de Bruno publicou uma homenagem nas redes sociais e afirmou que ele morreu sem abandonar um companheiro durante o combate. Segundo o relato, Bruno teria retornado para ajudar outro integrante do grupo. “Até no seu último momento, você não abandonou quem estava ao seu lado. Você voltou para ajudar seu companheiro. Poderia ter escolhido se proteger, mas escolheu voltar.”
O amigo também relembrou a decisão de Bruno de participar do conflito e destacou a relação pessoal entre os dois.
“Você partiu lutando por aquilo em que acreditava, sem abandonar seus companheiros e sem voltar atrás dos seus princípios.”
Em outro trecho, escreveu: “Para mim, você não será lembrado apenas pela forma como morreu, mas pelo homem que foi, pela coragem que teve e pelas vidas que tentou salvar.”
A publicação termina com uma mensagem de despedida.
“Descanse em paz, irmão. Sua luta terminou, mas sua memória jamais vai terminar. Eu te amo. Para sempre.”
Jacareiense estava na Ucrânia
Antes da notícia da morte, a presença de Bruno na guerra já havia chamado a atenção de moradores de Jacareí. Em publicações nas redes sociais, ele aparecia usando uniforme e equipamentos militares e relatava sua participação no conflito.
Segundo informações divulgadas anteriormente por pessoas próximas, Bruno havia decidido viajar para a Ucrânia por iniciativa própria.
Os relatos divulgados pela família e por amigos ajudam a reconstruir os últimos momentos conhecidos do jacareiense. Detalhes sobre as circunstâncias exatas da morte e os procedimentos para eventual traslado do corpo ainda não foram informados publicamente pela família.