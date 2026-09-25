O jacareiense Bruno Dias, de 35 anos, morador da Vila Zezé, morreu enquanto participava da guerra na Ucrânia. Ele havia viajado para o país para integrar as forças estrangeiras que atuam ao lado dos ucranianos no conflito contra a Rússia.

A confirmação da morte encerrou dias de angústia para familiares, que inicialmente receberam informações de que Bruno estava desaparecido e teria morrido em combate, mas ainda buscavam evidências concretas sobre o que havia acontecido.

Antes da confirmação, uma tia de Bruno publicou um vídeo relatando o sofrimento vivido pela família diante da falta de informações mais detalhadas.

“A gente está pedindo que vocês orem pelo Bruno também. Que apareça, que a gente tenha uma notícia que seja verdadeira, concreta, que a gente possa acreditar.”