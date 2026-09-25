25 de setembro de 2026
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EX-PRESIDENTE

Sarney é internado no Sírio-Libanês para tratar pneumonia

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
Paula Laboissière - Repórter da Agência Brasil
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Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ex-presidente da República José Sarney
Ex-presidente da República José Sarney

O ex-presidente da República José Sarney foi internado nessa quinta-feira (24) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar um quadro de pneumonia bacteriana.

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De acordo com boletim médico, Sarney passa por avaliação clínica e continuidade do tratamento para pneumonia, já que o quadro vinha sendo acompanhado em São Luís.

O quadro clínico do ex-presidente, de acordo com o hospital, é considerado estável. Os cuidados são coordenados pelo médico Roberto Kalil Filho.

Escritor e político, José Sarney foi o primeiro presidente da República da era da redemocratização, entre 1985 e 1990. Depois disso, foi senador por três mandatos, entre 1991 e 2015.

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