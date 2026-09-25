Um caminhão Volvo FH teve uma pane mecânica e interditou o trecho do km 68 da Rodovia dos Tamoios (SP-99), em Paraibuna. A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (25), no sentido sul da rodovia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o caminhão trafegava pela faixa 2 quando apresentou uma pane no cubo traseiro e parou no acostamento. Inicialmente, apenas o acostamento ficou interditado, a partir das 5h38.