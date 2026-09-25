25 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BLOQUEIO

Caminhão em pane mecânica interdita trecho da Tamoios

Por Da redação | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Artesp
Caminhão sofre pane mecânica na Tamoios
Caminhão sofre pane mecânica na Tamoios

Um caminhão Volvo FH teve uma pane mecânica e interditou o trecho do km 68 da Rodovia dos Tamoios (SP-99), em Paraibuna. A ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (25), no sentido sul da rodovia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), o caminhão trafegava pela faixa 2 quando apresentou uma pane no cubo traseiro e parou no acostamento. Inicialmente, apenas o acostamento ficou interditado, a partir das 5h38.

Às 7h22, todas as faixas e o acostamento foram bloqueados para a realização de uma manobra e o início do transbordo da carga.

Até a última atualização, às 7h46, não havia informações sobre congestionamento no trecho.

Não houve feridos. 

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários