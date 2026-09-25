Após períodos marcados por internações e complicações provocadas por uma doença genética rara e progressiva, o padre Márlon Múcio, de 53 anos, cumpriu uma promessa e esteve no Santuário Nacional de Aparecida, no Vale do Paraíba. A visita ocorreu como forma de agradecer pela vida e também de rezar pelas pessoas que acompanham sua trajetória.

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Morador de Taubaté, o sacerdote contou a experiência em um vídeo publicado nas redes sociais nessa quinta-feira (24). Segundo ele, a ida à Basílica de Aparecida era um desejo antigo, reforçado a cada recuperação de uma internação.