Uma mulher foi presa por tráfico de drogas durante uma ronda escolar no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (23), após a GCM (Guarda Civil Municipal) receber uma denúncia anônima sobre possível tráfico de drogas na região.

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Segundo a Prefeitura, os agentes foram acionados pelo COI (Centro de Operações e Inteligência) durante o patrulhamento nas proximidades do CEI/EMEI ADI Adriana Aparecida Cassiano. O endereço indicado na denúncia correspondia a um antigo asilo, atualmente desativado. A mulher foi localizada sentada no chão, no interior do imóvel.