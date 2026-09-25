Uma mulher foi presa por tráfico de drogas durante uma ronda escolar no bairro Perequê-Mirim, em Caraguatatuba. A ocorrência foi registrada na manhã de quarta-feira (23), após a GCM (Guarda Civil Municipal) receber uma denúncia anônima sobre possível tráfico de drogas na região.
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Segundo a Prefeitura, os agentes foram acionados pelo COI (Centro de Operações e Inteligência) durante o patrulhamento nas proximidades do CEI/EMEI ADI Adriana Aparecida Cassiano. O endereço indicado na denúncia correspondia a um antigo asilo, atualmente desativado. A mulher foi localizada sentada no chão, no interior do imóvel.
Ela apresentou espontaneamente algumas porções de drogas que escondia na roupa. Ela também levava R$ 379,60 em dinheiro e, durante a revista no imóvel, os agentes encontraram outras porções de entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 11,17 gramas de maconha, 8,7 gramas de cocaína e 6,49 gramas de crack, além de um celular da marca Samsung.
A suspeita foi conduzida ao plantão policial e permaneceu à disposição da Polícia Judiciária para as providências cabíveis.