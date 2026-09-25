Uma câmera de monitoramento flagrou uma mulher dispensando lixo dentro de uma boca de lobo em Caraguatatuba. Segundo a Prefeitura, o caso ocorreu logo após uma ação de limpeza. O local exato e a data da ocorrência não foram divulgados pela administração.
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A Prefeitura de Caraguatatuba tem intensificado as ações de fiscalização contra o descarte irregular de resíduos em todo o município, emitindo Termos de Orientação e Autos de Infração, mas ressalta que a colaboração da população, por meio de denúncias, é fundamental. Quem presenciar situações de descarte irregular pode acionar a Secretaria de Serviços Públicos pelo telefone 12 3885-4550. A denúncia é anônima.
O descarte incorreto nas proximidades de bocas de lobo prejudica o escoamento da água, provoca entupimentos e favorece alagamentos em épocas de chuva, prejudicando toda a comunidade.
Além da fiscalização, a Prefeitura afirma que reforça constantemente a conscientização sobre o descarte correto de entulhos, móveis, restos de poda e outros resíduos em diversas áreas, o que causa poluição visual e amplia o risco de proliferação de vetores de doenças.