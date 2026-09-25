Uma câmera de monitoramento flagrou uma mulher dispensando lixo dentro de uma boca de lobo em Caraguatatuba. Segundo a Prefeitura, o caso ocorreu logo após uma ação de limpeza. O local exato e a data da ocorrência não foram divulgados pela administração.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Prefeitura de Caraguatatuba tem intensificado as ações de fiscalização contra o descarte irregular de resíduos em todo o município, emitindo Termos de Orientação e Autos de Infração, mas ressalta que a colaboração da população, por meio de denúncias, é fundamental. Quem presenciar situações de descarte irregular pode acionar a Secretaria de Serviços Públicos pelo telefone 12 3885-4550. A denúncia é anônima.