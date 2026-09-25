25 de setembro de 2026
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DESCARTE IRREGULAR

Câmera flagra mulher descartando lixo em boca de lobo em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Mulher flagrada em ação de descarte irregular
Mulher flagrada em ação de descarte irregular

Uma câmera de monitoramento flagrou uma mulher dispensando lixo dentro de uma boca de lobo em Caraguatatuba. Segundo a Prefeitura, o caso ocorreu logo após uma ação de limpeza. O local exato e a data da ocorrência não foram divulgados pela administração.

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A Prefeitura de Caraguatatuba tem intensificado as ações de fiscalização contra o descarte irregular de resíduos em todo o município, emitindo Termos de Orientação e Autos de Infração, mas ressalta que a colaboração da população, por meio de denúncias, é fundamental. Quem presenciar situações de descarte irregular pode acionar a Secretaria de Serviços Públicos pelo telefone 12 3885-4550. A denúncia é anônima.

O descarte incorreto nas proximidades de bocas de lobo prejudica o escoamento da água, provoca entupimentos e favorece alagamentos em épocas de chuva, prejudicando toda a comunidade.

Além da fiscalização, a Prefeitura afirma que reforça constantemente a conscientização sobre o descarte correto de entulhos, móveis, restos de poda e outros resíduos em diversas áreas, o que causa poluição visual e amplia o risco de proliferação de vetores de doenças.

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