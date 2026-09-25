A Prefeitura de São José dos Campos entrega na manhã desta sexta-feira (25) o novo CER III (Centro Especializado em Reabilitação), no Bosque dos Eucaliptos, na zona sul da cidade. A unidade será referência em atendimentos de reabilitação física, intelectual e auditiva para moradores de São José dos Campos, Paraibuna e Monteiro Lobato.
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A estrutura começa a receber os pacientes na segunda-feira (28), quando os serviços atualmente distribuídos por três unidades de reabilitação do município passam a funcionar de forma integrada no novo espaço.
Com 1.690 metros quadrados de área construída, o CER III reúne mais de 30 ambientes destinados ao atendimento especializado. O local terá serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e nutrição, além de consultórios de ortopedia, neurologia e otorrinolaringologia.
A unidade também contará com avaliação e prescrição de órteses e próteses, meios auxiliares de locomoção, ambulatórios de ostomia e enfermagem. A capacidade prevista é de até 4.100 sessões mensais nas diferentes especialidades.
Segundo a Prefeitura, o novo centro foi planejado para concentrar os atendimentos e oferecer uma estrutura mais ampla aos pacientes. O prédio é mais de duas vezes maior que a soma das três atuais Unidades de Reabilitação, que juntas possuem 737,31 metros quadrados.
Tecnologia e acessibilidade
O CER III também terá recursos voltados à ampliação das estratégias de atendimento, incluindo salas sensoriais e ferramentas de inteligência artificial como apoio às práticas clínicas.
A estrutura possui ambientes terapêuticos amplos e climatizados, banheiros adaptados, áreas de convivência internas e externas, recepção e estacionamento próprio. A proposta é oferecer mais conforto também para familiares e acompanhantes durante o atendimento.
A construção e a instalação do novo centro receberam investimento total de R$ 8,15 milhões. Desse valor, R$ 6,67 milhões foram destinados à obra e R$ 1,47 milhão à compra de mobiliário e equipamentos.
Três unidades serão desativadas
Com a entrada em funcionamento do CER III, os serviços que hoje são oferecidos em três Unidades de Reabilitação, localizadas nas regiões leste, centro-norte e sul, serão transferidos para o novo endereço.
A mudança concentra as equipes e os atendimentos em uma única estrutura especializada, facilitando o acesso aos diferentes serviços de reabilitação oferecidos pela rede municipal.
A entrega faz parte do Plano de Gestão 2025-2028 e integra uma série de investimentos anunciados pela Prefeitura para a área da saúde.
Entre as ações estão a entrega da nova UBS Resolve Vila Industrial e a ampliação do Hospital de Retaguarda. Também estão em andamento as obras do novo Caps (Centro de Atenção Psicossocial) infantojuvenil, da maternidade, das UBSs Resolve Monterrey e Pinheirinho dos Palmares e do novo AME (Ambulatório Médico de Especialidades).
A Prefeitura também informou a conclusão de novos postos de coleta e de revitalizações nas UBSs Resolve Colonial e Vila Nair. Outras unidades da rede, como Jardim Satélite, Paraíso do Sol, Centro I e Vila Nair, passam por mudanças, melhorias ou reestruturações.
O novo CER III será apresentado nesta sexta-feira com a presença de representantes do Ministério da Saúde. De acordo com a Prefeitura, a unidade é a primeira do modelo a ser inaugurada no país.