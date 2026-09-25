A Prefeitura de São José dos Campos entrega na manhã desta sexta-feira (25) o novo CER III (Centro Especializado em Reabilitação), no Bosque dos Eucaliptos, na zona sul da cidade. A unidade será referência em atendimentos de reabilitação física, intelectual e auditiva para moradores de São José dos Campos, Paraibuna e Monteiro Lobato.

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A estrutura começa a receber os pacientes na segunda-feira (28), quando os serviços atualmente distribuídos por três unidades de reabilitação do município passam a funcionar de forma integrada no novo espaço.