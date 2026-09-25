O vestibular do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) entra neste domingo (27) em uma das etapas mais aguardadas pelos estudantes que buscam uma vaga nos cursos de engenharia da instituição, em São José dos Campos. A primeira fase do Vestibular ITA 2027 será realizada das 13h às 18h.
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A edição deste ano oferece 200 vagas, o maior número já disponibilizado pelo instituto. A ampliação está relacionada à expansão do ITA para o novo campus em Fortaleza, no Ceará. Do total, 140 vagas são destinadas à ampla concorrência, 50 a candidatos negros (pretos e pardos), seis a indígenas e quatro a quilombolas.
O ITA ainda não divulgou o número oficial consolidado de inscritos no processo seletivo deste ano. Na edição anterior, para ingresso em 2026, foram registrados 10.048 candidatos para 180 vagas, uma média de aproximadamente 56 candidatos por vaga.
Como será a primeira fase?
A primeira etapa terá 48 questões objetivas, distribuídas entre Matemática, Física, Química e Inglês. Os candidatos terão cinco horas para concluir a prova.
Os estudantes classificados avançam para a segunda fase, marcada para os dias 20 a 23 de outubro. Nessa etapa, serão aplicadas provas dissertativas, além de avaliações de Português e Redação.
O cartão de inscrição, com informações como local, sala e número de inscrição, está disponível para impressão desde o dia 21 de setembro.
Colégio acompanha candidatos
Em São José dos Campos, cidade que abriga a sede do ITA, o Poliedro prepara uma programação especial para acompanhar os estudantes antes e depois da prova.
No domingo, a equipe pedagógica estará no campus da Unip, localizado na rodovia Presidente Dutra, km 157,5, no bairro Limoeiro. Também haverá equipes em São Paulo e, pela primeira vez, em Curitiba.
Após o exame, o Curso Poliedro realizará o Poliedro Resolve, com transmissão ao vivo a partir das 22h pelo canal da instituição no YouTube. Professores vão resolver questões selecionadas, comentar os conteúdos cobrados e analisar o nível de dificuldade da primeira fase.
Conteúdos da prova
Um levantamento do Poliedro com provas aplicadas entre 2019 e 2026 aponta alguns dos conteúdos que mais apareceram no vestibular do ITA.
Em Matemática, Geometria aparece entre os assuntos mais recorrentes, seguida por Números Complexos e Trigonometria. Em Física, os destaques são Eletromagnetismo, Termodinâmica e Gravitação.
Já em Química, os temas com maior incidência incluem Estequiometria, Eletroquímica, Termodinâmica e Termoquímica.
Em Português, a Interpretação de Texto representa 38% da incidência identificada no levantamento. Em Inglês, o índice chega a 43%, embora questões relacionadas a vocabulário também tenham presença significativa.
Para Robson Jr., coordenador da turma ITA do Curso Poliedro, a prova exige dos candidatos capacidade de raciocínio e articulação entre diferentes conteúdos.
Na reta final, segundo o coordenador, o foco deve estar na consolidação do conhecimento já adquirido e na compreensão do perfil da prova.