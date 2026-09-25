O vestibular do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) entra neste domingo (27) em uma das etapas mais aguardadas pelos estudantes que buscam uma vaga nos cursos de engenharia da instituição, em São José dos Campos. A primeira fase do Vestibular ITA 2027 será realizada das 13h às 18h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A edição deste ano oferece 200 vagas, o maior número já disponibilizado pelo instituto. A ampliação está relacionada à expansão do ITA para o novo campus em Fortaleza, no Ceará. Do total, 140 vagas são destinadas à ampla concorrência, 50 a candidatos negros (pretos e pardos), seis a indígenas e quatro a quilombolas.