25 de setembro de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

PM segue caminhão pelas ruas de Cunha e prende condutor armado

Por Da redação | Cunha
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma apreendida em Cunha
Arma apreendida em Cunha

O condutor de um caminhão foi preso por porte ilegal de arma após uma perseguição pelas ruas de Cunha. A prisão ocorreu na quinta-feira (24).

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pelo bairro Alto do Jovino, se depararam com o caminhão, que mudou repentinamente de direção ao avistar a viatura.

Após acompanhamento por várias ruas, o veículo foi abordado no bairro Alto do Cruzeiro. Durante a busca, foi localizada uma mochila contendo um revólver calibre .22, municiado com sete munições.

A arma foi apreendida, e o motorista foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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