O condutor de um caminhão foi preso por porte ilegal de arma após uma perseguição pelas ruas de Cunha. A prisão ocorreu na quinta-feira (24).

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Policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento pelo bairro Alto do Jovino, se depararam com o caminhão, que mudou repentinamente de direção ao avistar a viatura.