Um homem de 31 anos relatou à Polícia Civil ter sido alvo de vários disparos durante a madrugada dessa quinta-feira (24), no bairro Torrão de Ouro, na região sul de São José dos Campos.
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Segundo o boletim de ocorrência, ele conseguiu fugir sem ser atingido e passou o restante da madrugada escondido em uma área de mata antes de procurar a polícia.
O caso aconteceu por volta das 3h, na avenida Nicanor Reis, e foi registrado como tentativa de homicídio. Não houve prisão em flagrante.
De acordo com o relato apresentado pela vítima, ela estava em uma via pública tentando localizar o celular da namorada quando encontrou um homem que seria o ficante dela. Ainda segundo a versão registrada no boletim, o suspeito estava armado e teria efetuado diversos disparos em sua direção.
A vítima afirmou que nenhum dos tiros a atingiu. O boletim de ocorrência, no entanto, não informa a quantidade exata de disparos nem o tipo ou calibre da arma que teria sido utilizada.
Homem se escondeu em mata
Após os tiros, o homem contou que correu para escapar do suspeito e entrou em uma área de mata. Ele permaneceu escondido no local durante a madrugada e só saiu quando amanheceu.
Depois de deixar a mata, a vítima procurou uma unidade policial para registrar a ocorrência.
O homem apontado como autor dos disparos aparece no boletim apenas pelo primeiro nome. Os demais dados de identificação foram registrados como não informados.
Até o registro da ocorrência, não havia informação sobre a localização do suspeito. O documento também não registra testemunhas do ataque, apreensão da arma ou realização de perícia no local dos disparos.
A dinâmica do caso, portanto, é baseada no relato apresentado pela vítima à Polícia Civil. A investigação deverá apurar as circunstâncias do episódio e identificar o responsável pelos disparos.