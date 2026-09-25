Um homem de 31 anos relatou à Polícia Civil ter sido alvo de vários disparos durante a madrugada dessa quinta-feira (24), no bairro Torrão de Ouro, na região sul de São José dos Campos.

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Segundo o boletim de ocorrência, ele conseguiu fugir sem ser atingido e passou o restante da madrugada escondido em uma área de mata antes de procurar a polícia.