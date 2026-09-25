O excesso de chuvas registrado nos últimos dias pode provocar impactos dentro dos supermercados do Vale do Paraíba. Além de prejudicar a produção e a colheita, a umidade elevada reduz a durabilidade de frutas, verduras e legumes, aumentando o risco de perdas no varejo.

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Segundo o economista e especialista em gestão de supermercados Leandro Rosadas, o problema começa ainda no campo. O excesso de água no solo favorece doenças, dificulta o acesso dos produtores às áreas de cultivo e pode reduzir tanto a quantidade disponível quanto a qualidade dos alimentos.