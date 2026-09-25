A mulher que caiu de uma maca enquanto era levada para uma ambulância morreu nesta terça-feira (22). O caso ganhou repercussão depois que imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da queda, ocorrida no dia 7 de setembro.
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Em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas Gerais, a paciente era transportada por dois profissionais quando a maca tombou durante a descida por uma rampa. A informação sobre a morte foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).
Nas imagens, os profissionais conduzem a maca pela rampa quando o equipamento tomba. A mulher cai no chão e, logo depois, é socorrida e colocada novamente na maca. Segundo a Polícia Civil, a paciente sofreu um traumatismo cranioencefálico após a queda.
Polícia investiga se queda teve relação com morte
Após a morte, o corpo foi encaminhado para necropsia. O exame deverá ajudar a esclarecer a causa do óbito e verificar se existe relação entre a morte e as lesões provocadas pela queda.
A Polícia Civil também investiga a conduta dos profissionais responsáveis pelo transporte da paciente. A apuração busca verificar se os procedimentos adotados seguiram os protocolos aplicáveis e se houve eventual imprudência, negligência ou imperícia.
Inicialmente, o inquérito apura a possível ocorrência de crime culposo, quando não há intenção de provocar o resultado.
Prefeitura abriu apuração
Depois de tomar conhecimento das imagens, o prefeito de São Sebastião do Paraíso determinou a abertura de uma apuração para esclarecer as circunstâncias da queda.
Na ocasião, a administração municipal informou que os protocolos de segurança para o transporte de pacientes foram reforçados. Também foi informado que a profissional envolvida no episódio foi dispensada pela administração.
A investigação policial deverá apontar as circunstâncias da queda e se houve relação entre o acidente e a morte da paciente.