A mulher que caiu de uma maca enquanto era levada para uma ambulância morreu nesta terça-feira (22). O caso ganhou repercussão depois que imagens de uma câmera de segurança registraram o momento da queda, ocorrida no dia 7 de setembro.

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Em São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas Gerais, a paciente era transportada por dois profissionais quando a maca tombou durante a descida por uma rampa. A informação sobre a morte foi confirmada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).