Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (24) após se envolver em um acidente com uma carreta na Rodovia Dom Pedro I (SP-65), em Igaratá.

A ocorrência aconteceu na altura do km 34, no sentido norte da rodovia. De acordo com informações repassadas pelo Centro de Controle Operacional da concessionária Rota das Bandeiras, uma carreta Mercedes-Benz 1944-S seguia pela faixa 3 quando apresentou uma pane e parou sobre a pista.

Na sequência, uma motocicleta Honda CG 125 que vinha logo atrás não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu a traseira da carreta. Após a colisão, a moto tombou na faixa de rolamento.