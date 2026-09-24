Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (24) após se envolver em um acidente com uma carreta na Rodovia Dom Pedro I (SP-65), em Igaratá.
A ocorrência aconteceu na altura do km 34, no sentido norte da rodovia. De acordo com informações repassadas pelo Centro de Controle Operacional da concessionária Rota das Bandeiras, uma carreta Mercedes-Benz 1944-S seguia pela faixa 3 quando apresentou uma pane e parou sobre a pista.
Na sequência, uma motocicleta Honda CG 125 que vinha logo atrás não conseguiu frear ou desviar a tempo e atingiu a traseira da carreta. Após a colisão, a moto tombou na faixa de rolamento.
O motociclista não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado às 6h36. Já o ocupante da carreta não ficou ferido.
No momento do acidente, havia neblina no trecho, condição que também foi registrada pelas equipes responsáveis pelo atendimento.
A ocorrência mobilizou equipes da concessionária, Polícia Militar Rodoviária, perícia e serviço funerário. A faixa 3 e o acostamento permaneceram interditados até por volta das 11h13, enquanto a faixa 2 chegou a ser bloqueada temporariamente durante o atendimento.
A carreta foi removida para um posto de serviço, enquanto a motocicleta foi liberada para um familiar após autorização da Polícia Militar Rodoviária.
As circunstâncias exatas do acidente ainda deverão ser esclarecidas.