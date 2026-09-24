A Polícia Civil de São José dos Campos investiga as circunstâncias da morte de Maria Aparecida Barbosa, atingida por um disparo de arma de fogo enquanto estava dentro de um veículo, durante uma ocorrência envolvendo uma tentativa de roubo.

De acordo com o registro policial, Allan Silva de Lima foi preso em flagrante. A investigação aponta, em caráter preliminar, que ele teria usado facas para anunciar um roubo e iniciado a tentativa de subtração de bens, mas não conseguiu concluir a ação.

Com base nos elementos reunidos até o momento, a Polícia Civil enquadrou inicialmente a conduta como tentativa de roubo com emprego de arma branca. As facas que teriam sido utilizadas foram apreendidas e imagens em vídeo da ocorrência foram incorporadas ao inquérito.