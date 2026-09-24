A Polícia Civil de São José dos Campos investiga as circunstâncias da morte de Maria Aparecida Barbosa, atingida por um disparo de arma de fogo enquanto estava dentro de um veículo, durante uma ocorrência envolvendo uma tentativa de roubo.
De acordo com o registro policial, Allan Silva de Lima foi preso em flagrante. A investigação aponta, em caráter preliminar, que ele teria usado facas para anunciar um roubo e iniciado a tentativa de subtração de bens, mas não conseguiu concluir a ação.
Com base nos elementos reunidos até o momento, a Polícia Civil enquadrou inicialmente a conduta como tentativa de roubo com emprego de arma branca. As facas que teriam sido utilizadas foram apreendidas e imagens em vídeo da ocorrência foram incorporadas ao inquérito.
A autoridade policial também pediu a conversão da prisão em flagrante de Allan em prisão preventiva, citando a garantia da ordem pública e o risco de reiteração criminosa. Não foi arbitrada fiança pela Polícia Civil em razão da pena prevista para o crime investigado.
Mulher foi atingida por tiro dentro de veículo
Um dos principais pontos ainda sob investigação é a identificação do homem que efetuou os disparos durante a ocorrência.
Segundo a Polícia Civil, até o momento não há elementos suficientes para identificar de forma inequívoca o autor dos tiros.
Maria Aparecida Barbosa, que não seria o alvo inicial dos disparos, foi atingida enquanto estava dentro de seu veículo e morreu. Foi requisitado exame necroscópico ao Instituto Médico Legal (IML).
A análise preliminar da polícia considera a possibilidade de erro na execução, chamado juridicamente de aberratio ictus, situação em que o disparo dirigido contra determinada pessoa acaba atingindo outra.
Polícia aponta possível excesso
Outro elemento destacado no boletim é a análise das imagens recebidas pelos investigadores.
Segundo a autoridade policial, o vídeo indicaria que o disparo teria sido efetuado a uma distância considerável e depois de encerrada a agressão que poderia ter motivado uma reação defensiva.
Diante disso, a Polícia Civil avalia, nesta fase inicial da investigação, a possibilidade de ter ocorrido excesso doloso em uma alegada situação de legítima defesa. Nesse cenário, o caso envolvendo a morte de Maria é analisado, inicialmente, sob a perspectiva de homicídio.
A própria polícia ressalta, porém, que essa classificação não é definitiva e poderá ser alterada conforme novos depoimentos, perícias, imagens e outros elementos sejam incorporados ao inquérito.
A investigação deverá agora buscar identificar o autor dos disparos e esclarecer a sequência completa dos acontecimentos, além de determinar as responsabilidades de cada envolvido.