Os documentos apreendidos nesta quinta-feira (24) em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, serão analisados pelas autoridades no âmbito da terceira fase da Operação Carbono Oculto, batizada de Operação Crédito Oculto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação, deflagrada pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo) e pela Receita Federal, cumpre mandados de busca em diversas cidades do país e investiga suspeitas de lavagem de dinheiro e infiltração do crime organizado no setor de combustíveis.

Quem são os alvos