A professora de pilates Lorraynne Bueno de Araújo, de 32 anos, morreu na noite de segunda-feira (21), durante uma internação. Ela havia procurado atendimento médico após passar mal e apresentar falta de ar.

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Em Gurupi, no sul do Tocantins, Lorraynne estava internada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) desde sábado (19). Segundo familiares, havia suspeita de Covid-19 e a profissional faria um teste para confirmar ou descartar a doença, mas morreu antes da realização do exame.