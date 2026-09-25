A professora de pilates Lorraynne Bueno de Araújo, de 32 anos, morreu na noite de segunda-feira (21), durante uma internação. Ela havia procurado atendimento médico após passar mal e apresentar falta de ar.
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Em Gurupi, no sul do Tocantins, Lorraynne estava internada no Hospital Regional de Gurupi (HRG) desde sábado (19). Segundo familiares, havia suspeita de Covid-19 e a profissional faria um teste para confirmar ou descartar a doença, mas morreu antes da realização do exame.
Até a última atualização, a causa da morte não havia sido confirmada oficialmente. Informações foram solicitadas à Secretaria de Estado da Saúde.
Professora tinha cerca de 10 anos de experiência
Formada em Educação Física, Lorraynne trabalhava havia cerca de dez anos com pilates e musculação. Ela também era sócia-proprietária de um estúdio voltado às áreas de pilates e fisioterapia.
A morte provocou manifestações de pesar entre familiares, amigos e alunos nas redes sociais.
A irmã, Dayane Ribeiro Dias, descreveu Lorraynne como uma pessoa saudável, ativa e extrovertida, além de dedicada à profissão. Segundo a família, ela gostava de dançar forró e era conhecida pelo bom humor e pela disposição em ajudar outras pessoas.
Sepultamento
O sepultamento de Lorraynne foi realizado na manhã desta terça-feira (22), no Cemitério São José, em Gurupi.
A família aguarda informações oficiais sobre a causa da morte.