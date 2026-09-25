25 de setembro de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Homem morre após ser contido pelo próprio filho

Por Da Redação | Caldas (MG)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Homem morre após ser contido pelo próprio filho
Homem morre após ser contido pelo próprio filho

Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (24) após ser contido pelo próprio filho, de 25 anos, durante uma ocorrência dentro de uma residência. Segundo a Polícia Militar, ele teria invadido o imóvel e ameaçado familiares.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Santana de Caldas, distrito de Caldas (MG), a vítima teria entrado na casa da ex-companheira e utilizado uma espécie de foice para ameaçar a mulher e a filha adolescente.

De acordo com a PM, o filho estava dormindo quando acordou com a situação. Ele então conteve o pai utilizando um golpe conhecido como mata-leão.

O homem perdeu os sentidos e não resistiu. A morte ocorreu ainda durante a madrugada.

Homem teria histórico de violência doméstica

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem tinha histórico de violência doméstica.

A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira e deverá ser investigada pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da morte e da intervenção feita pelo filho.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários