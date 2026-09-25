Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (24) após ser contido pelo próprio filho, de 25 anos, durante uma ocorrência dentro de uma residência. Segundo a Polícia Militar, ele teria invadido o imóvel e ameaçado familiares.

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Em Santana de Caldas, distrito de Caldas (MG), a vítima teria entrado na casa da ex-companheira e utilizado uma espécie de foice para ameaçar a mulher e a filha adolescente.