Um homem morreu na madrugada desta quinta-feira (24) após ser contido pelo próprio filho, de 25 anos, durante uma ocorrência dentro de uma residência. Segundo a Polícia Militar, ele teria invadido o imóvel e ameaçado familiares.
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Em Santana de Caldas, distrito de Caldas (MG), a vítima teria entrado na casa da ex-companheira e utilizado uma espécie de foice para ameaçar a mulher e a filha adolescente.
De acordo com a PM, o filho estava dormindo quando acordou com a situação. Ele então conteve o pai utilizando um golpe conhecido como mata-leão.
O homem perdeu os sentidos e não resistiu. A morte ocorreu ainda durante a madrugada.
Homem teria histórico de violência doméstica
Ainda segundo a Polícia Militar, o homem tinha histórico de violência doméstica.
A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira e deverá ser investigada pelas autoridades para esclarecer as circunstâncias da morte e da intervenção feita pelo filho.