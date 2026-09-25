Uma menina de 4 anos morreu após apresentar um quadro neurológico que evoluiu rapidamente. Heloíse Oliveira Santos teve a morte encefálica confirmada durante a internação e a família ainda aguarda os resultados dos exames que podem esclarecer a causa da doença.

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Em Araguaína, no norte do Tocantins, Heloíse estava internada após ser transferida de outra cidade. A principal suspeita médica é de encefalite viral, mas a causa ainda não foi confirmada pelos exames.