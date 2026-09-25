Uma menina de 4 anos morreu após apresentar um quadro neurológico que evoluiu rapidamente. Heloíse Oliveira Santos teve a morte encefálica confirmada durante a internação e a família ainda aguarda os resultados dos exames que podem esclarecer a causa da doença.
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Em Araguaína, no norte do Tocantins, Heloíse estava internada após ser transferida de outra cidade. A principal suspeita médica é de encefalite viral, mas a causa ainda não foi confirmada pelos exames.
A menina morava com os pais em Piçarra, no sul do Pará. Segundo a mãe, Hanna Mirelly Oliveira Pinto, de 29 anos, que trabalha como orientadora social, os primeiros sintomas surgiram com uma dor de cabeça.
Sintomas evoluíram rapidamente
Os sintomas começaram no dia 3 de setembro. Inicialmente, houve suspeita de um problema relacionado à visão ou de conjuntivite.
Mesmo após o atendimento médico, as dores de cabeça continuaram. Na sequência, Heloíse sofreu uma convulsão, e o quadro de saúde se agravou.
A menina precisou ser internada e posteriormente encaminhada para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Araguaína, onde permaneceu sob cuidados médicos.
O que é encefalite viral?
A encefalite é uma inflamação do cérebro que pode ter diferentes causas. Entre elas estão infecções, principalmente provocadas por vírus, além de reações do próprio sistema imunológico.
Os sintomas podem incluir febre, dor de cabeça, sonolência, confusão mental, convulsões e alterações de comportamento. Em quadros graves, a doença pode provocar sequelas neurológicas e levar à morte.
No caso de Heloíse, a suspeita de encefalite viral ainda depende da confirmação dos exames.
Família aguarda resultado dos exames
A morte da menina provocou manifestações de pesar entre familiares e amigos nas redes sociais.
A família acompanha a investigação médica para tentar esclarecer o que provocou o quadro que levou à morte encefálica da criança.