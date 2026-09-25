Passar horas sentado sem levantar pode estar relacionado a um maior risco de desenvolver câncer e morrer pela doença, segundo um novo estudo publicado na revista PLOS Medicine. A pesquisa também indica que não apenas o tempo total sentado importa, mas a maneira como esse período é distribuído ao longo do dia.

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Em um estudo realizado no Reino Unido, mais de 91 mil pessoas foram acompanhadas pelos pesquisadores. Os participantes usaram um dispositivo no pulso durante sete dias para registrar os níveis de atividade. Depois, os dados foram relacionados a informações de saúde coletadas durante aproximadamente 12 anos.