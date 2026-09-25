Passar horas sentado sem levantar pode estar relacionado a um maior risco de desenvolver câncer e morrer pela doença, segundo um novo estudo publicado na revista PLOS Medicine. A pesquisa também indica que não apenas o tempo total sentado importa, mas a maneira como esse período é distribuído ao longo do dia.
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Em um estudo realizado no Reino Unido, mais de 91 mil pessoas foram acompanhadas pelos pesquisadores. Os participantes usaram um dispositivo no pulso durante sete dias para registrar os níveis de atividade. Depois, os dados foram relacionados a informações de saúde coletadas durante aproximadamente 12 anos.
Os pesquisadores avaliaram principalmente a diferença entre permanecer sentado por longos períodos sem interrupção e fazer pausas frequentes ao longo do dia.
Longos períodos sentado chamam atenção
Na pesquisa, períodos de 30 minutos ou mais sem se levantar foram classificados como comportamento sedentário prolongado. Já os períodos menores ou interrompidos por pausas foram considerados como tempo sentado interrompido.
Os resultados apontaram que cada hora adicional por dia em períodos prolongados sentado esteve associada a um aumento de 9% no risco de morte por câncer.
Também foi observada uma associação com aumento de 3% no risco de diagnóstico de câncer e de 5% no risco de tipos da doença relacionados à obesidade e ao diabetes tipo 2.
Os autores ressaltam que pequenas diferenças na rotina podem se acumular ao longo dos anos e estar relacionadas aos resultados de saúde observados no estudo.
Levantar mais vezes pode ajudar
A pesquisa também encontrou uma associação entre pausas frequentes durante o tempo sentado e resultados mais favoráveis. Cada hora de permanência sentado com interrupções esteve relacionada a menor risco de morte por câncer e menor incidência da doença.
Outra associação observada foi na substituição de uma hora diária de tempo sentado por atividade física leve, como caminhar. Nesse cenário, os participantes apresentaram menores riscos relacionados ao câncer.
Estudo não prova causa direta
Apesar dos resultados, os pesquisadores destacam que o trabalho identifica associações entre comportamento sedentário e câncer, mas não comprova que ficar sentado por longos períodos seja diretamente responsável pelo desenvolvimento ou pela morte causada pela doença.
Os dados, porém, reforçam a importância de evitar períodos prolongados de sedentarismo. Na prática, pequenas pausas ao longo do dia, como levantar-se e caminhar por alguns minutos, podem ser incorporadas à rotina.