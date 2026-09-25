Um caixão caiu de um carro funerário na noite desta quarta-feira (23) e acabou ficando no meio da rua. A ocorrência foi registrada nas proximidades de uma praça e chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local.
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Em São Paulo, o caso aconteceu em ruas próximas à Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, conhecida como Praça do Forró, em São Miguel Paulista. Passageiros de um ônibus registraram a situação em vídeo.
Nas imagens, é possível identificar os logotipos da Prefeitura de São Paulo e do Grupo Maya no veículo funerário. Funcionários e outras pessoas aparecem recolhendo o caixão do chão, fechando a tampa e colocando o objeto novamente no carro.
Prefeitura diz que vai investigar
A Prefeitura de São Paulo informou que a ocorrência será apurada pela Gerência de Fiscalização de Serviços e Posturas.
Em nota, a administração municipal afirmou que, caso sejam constatadas irregularidades na execução do contrato, a Agência responsável adotará as medidas cabíveis, incluindo a aplicação das sanções previstas.
O Grupo Maya é concessionário parceiro da Prefeitura de São Paulo para a prestação de serviços funerários na capital.
Caso foi registrado em vídeo
A queda foi registrada por pessoas que estavam em um ônibus e rapidamente chamou a atenção de quem circulava pela região.
O episódio ocorreu durante o transporte do caixão e, após a queda, o objeto foi recolhido e colocado novamente no veículo funerário.