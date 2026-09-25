Um caixão caiu de um carro funerário na noite desta quarta-feira (23) e acabou ficando no meio da rua. A ocorrência foi registrada nas proximidades de uma praça e chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local.

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Em São Paulo, o caso aconteceu em ruas próximas à Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, conhecida como Praça do Forró, em São Miguel Paulista. Passageiros de um ônibus registraram a situação em vídeo.