25 de setembro de 2026
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ACIDENTE

Caixão cai de carro funerário no meio da rua

Por Da Redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Caixão cai de carro funerário no meio da rua
Caixão cai de carro funerário no meio da rua

Um caixão caiu de um carro funerário na noite desta quarta-feira (23) e acabou ficando no meio da rua. A ocorrência foi registrada nas proximidades de uma praça e chamou a atenção de pessoas que passavam pelo local.

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Em São Paulo, o caso aconteceu em ruas próximas à Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, conhecida como Praça do Forró, em São Miguel Paulista. Passageiros de um ônibus registraram a situação em vídeo.

Nas imagens, é possível identificar os logotipos da Prefeitura de São Paulo e do Grupo Maya no veículo funerário. Funcionários e outras pessoas aparecem recolhendo o caixão do chão, fechando a tampa e colocando o objeto novamente no carro.

Prefeitura diz que vai investigar

A Prefeitura de São Paulo informou que a ocorrência será apurada pela Gerência de Fiscalização de Serviços e Posturas.

Em nota, a administração municipal afirmou que, caso sejam constatadas irregularidades na execução do contrato, a Agência responsável adotará as medidas cabíveis, incluindo a aplicação das sanções previstas.

O Grupo Maya é concessionário parceiro da Prefeitura de São Paulo para a prestação de serviços funerários na capital.

Caso foi registrado em vídeo

A queda foi registrada por pessoas que estavam em um ônibus e rapidamente chamou a atenção de quem circulava pela região.

O episódio ocorreu durante o transporte do caixão e, após a queda, o objeto foi recolhido e colocado novamente no veículo funerário.

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