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SAÚDE ANIMAL

Jacareí terá vacinação antirrábica para cães e gatos

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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Jacareí terá vacinação antirrábica para cães e gatos
Jacareí terá vacinação antirrábica para cães e gatos

vacinação antirrábica de cães e gatos será realizada na próxima terça-feira (29), com atendimento mediante agendamento. A ação é destinada a animais que atendam aos critérios para receber a dose.

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Em Jacareí, a aplicação acontecerá no Parque Meia-Lua, na Rua da Imprensa, 498, no pátio da igreja. O horário deve ser marcado previamente pelo aplicativo Fast Cidadão ou por formulário digital disponibilizado para os tutores.

Para agendar pelo aplicativo, basta acessar a opção “Vacine seu Pet”. O Fast Cidadão está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Também é possível fazer o agendamento pelo formulário digital.

Quem pode receber a vacina

O animal precisa ter mais de quatro meses de idade e estar saudável. Fêmeas prenhas ou que estejam amamentando não poderão receber a dose durante a ação.

A carteira de vacinação do pet deve ser apresentada, se possível. Para o atendimento, os gatos precisam estar em caixas de transporte, enquanto os cães devem ser levados com coleira e guia.

Cães que, conforme a legislação, necessitem de focinheira também devem utilizar o equipamento durante o atendimento.

Por que vacinar contra a raiva?

A raiva é uma doença viral grave que pode ser transmitida aos seres humanos por meio de mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados. A doença apresenta alta letalidade após o surgimento dos sintomas.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção e deve ser mantida em dia para cães e gatos a partir dos quatro meses de idade.

Como fazer o agendamento

No Fast Cidadão, o tutor deve preencher os dados pessoais solicitados, selecionar Jacareí como cidade e aceitar os termos de uso. Depois, basta acessar a opção “Vacine seu Pet” e escolher o atendimento.

O agendamento também pode ser realizado pelo formulário digital disponibilizado para a campanha.

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