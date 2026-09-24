A vacinação antirrábica de cães e gatos será realizada na próxima terça-feira (29), com atendimento mediante agendamento. A ação é destinada a animais que atendam aos critérios para receber a dose.

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Em Jacareí, a aplicação acontecerá no Parque Meia-Lua, na Rua da Imprensa, 498, no pátio da igreja. O horário deve ser marcado previamente pelo aplicativo Fast Cidadão ou por formulário digital disponibilizado para os tutores.