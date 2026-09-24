A vacinação antirrábica de cães e gatos será realizada na próxima terça-feira (29), com atendimento mediante agendamento. A ação é destinada a animais que atendam aos critérios para receber a dose.
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Em Jacareí, a aplicação acontecerá no Parque Meia-Lua, na Rua da Imprensa, 498, no pátio da igreja. O horário deve ser marcado previamente pelo aplicativo Fast Cidadão ou por formulário digital disponibilizado para os tutores.
Para agendar pelo aplicativo, basta acessar a opção “Vacine seu Pet”. O Fast Cidadão está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Também é possível fazer o agendamento pelo formulário digital.
Quem pode receber a vacina
O animal precisa ter mais de quatro meses de idade e estar saudável. Fêmeas prenhas ou que estejam amamentando não poderão receber a dose durante a ação.
A carteira de vacinação do pet deve ser apresentada, se possível. Para o atendimento, os gatos precisam estar em caixas de transporte, enquanto os cães devem ser levados com coleira e guia.
Cães que, conforme a legislação, necessitem de focinheira também devem utilizar o equipamento durante o atendimento.
Por que vacinar contra a raiva?
A raiva é uma doença viral grave que pode ser transmitida aos seres humanos por meio de mordidas, arranhões ou lambidas de animais infectados. A doença apresenta alta letalidade após o surgimento dos sintomas.
A vacinação é uma das principais formas de prevenção e deve ser mantida em dia para cães e gatos a partir dos quatro meses de idade.
Como fazer o agendamento
No Fast Cidadão, o tutor deve preencher os dados pessoais solicitados, selecionar Jacareí como cidade e aceitar os termos de uso. Depois, basta acessar a opção “Vacine seu Pet” e escolher o atendimento.
O agendamento também pode ser realizado pelo formulário digital disponibilizado para a campanha.