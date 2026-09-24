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SERVIÇO

Chuva aumenta em 30% pedidos de tapa-buracos em São José

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Chuva aumenta em 30% pedidos de tapa-buracos em São José
Chuva aumenta em 30% pedidos de tapa-buracos em São José

volume de chuva acima do habitual em setembro provocou aumento na quantidade de buracos nas ruas e fez crescer a procura pelo serviço de tapa-buracos. As equipes responsáveis pela manutenção viária estão atendendo a uma demanda cerca de 30% maior neste mês.

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Em São José dos Campos, os trabalhos são realizados continuamente, mas foram reforçados para acompanhar o aumento das solicitações. Cinco equipes atuam em diferentes regiões e também são mobilizadas para ocorrências consideradas emergenciais.

A água contribui para o desgaste do pavimento e pode acelerar o aparecimento de buracos, especialmente em pontos onde o asfalto já apresenta problemas. Com isso, os reparos estão sendo realizados em diversos bairros.

Como solicitar o reparo

Moradores que identificarem buracos ou problemas no asfalto podem registrar a solicitação pela Central 156. As informações ajudam as equipes a localizar os pontos que precisam de manutenção e organizar os atendimentos.

O serviço segue uma programação semanal, mas situações que exigem atendimento mais rápido também podem ser encaminhadas às equipes responsáveis pela manutenção das vias.

A programação dos trabalhos pode ser acompanhada pelo site oficial da Prefeitura.

Chuva exige atenção nas ruas

Além de aumentar a necessidade de manutenção do asfalto, períodos de chuva podem reduzir a visibilidade e deixar a pista escorregadia. Motoristas e motociclistas devem redobrar a atenção, principalmente em trechos onde há buracos, acúmulo de água ou outros obstáculos na pista.

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