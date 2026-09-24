O volume de chuva acima do habitual em setembro provocou aumento na quantidade de buracos nas ruas e fez crescer a procura pelo serviço de tapa-buracos. As equipes responsáveis pela manutenção viária estão atendendo a uma demanda cerca de 30% maior neste mês.

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Em São José dos Campos, os trabalhos são realizados continuamente, mas foram reforçados para acompanhar o aumento das solicitações. Cinco equipes atuam em diferentes regiões e também são mobilizadas para ocorrências consideradas emergenciais.