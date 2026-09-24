Um novo Centro Especializado em Reabilitação começa a funcionar nesta sexta-feira (25), com atendimento voltado às áreas física, intelectual e auditiva. A entrega está marcada para as 10h30 e a unidade também será referência para moradores de Paraibuna e Monteiro Lobato.

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O equipamento fica em São José dos Campos, com acesso pelo estacionamento da Casa do Idoso Sul, na Avenida Andrômeda, 2.601, no Bosque dos Eucaliptos. A partir de segunda-feira (28), os pacientes que atualmente são atendidos nas três Unidades de Reabilitação do município passarão a ser recebidos no novo centro.