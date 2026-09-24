Um novo Centro Especializado em Reabilitação começa a funcionar nesta sexta-feira (25), com atendimento voltado às áreas física, intelectual e auditiva. A entrega está marcada para as 10h30 e a unidade também será referência para moradores de Paraibuna e Monteiro Lobato.
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O equipamento fica em São José dos Campos, com acesso pelo estacionamento da Casa do Idoso Sul, na Avenida Andrômeda, 2.601, no Bosque dos Eucaliptos. A partir de segunda-feira (28), os pacientes que atualmente são atendidos nas três Unidades de Reabilitação do município passarão a ser recebidos no novo centro.
A estrutura reúne mais de 30 ambientes para atendimento e tratamento, incluindo salas de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e nutrição. O prédio também terá consultórios de ortopedia, neurologia e otorrinolaringologia.
A unidade terá capacidade para realizar 4.100 sessões mensais. Entre os serviços previstos estão avaliação e prescrição de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção, além de ambulatórios de ostomia e enfermagem.
Três unidades serão desativadas
Com a abertura do CER 3, os serviços atualmente distribuídos pelas três Unidades de Reabilitação municipais serão concentrados no novo endereço. As unidades ficam nas regiões leste, centro-norte e sul e serão desativadas.
A proposta é reunir as equipes em uma única estrutura, permitindo a integração dos atendimentos oferecidos aos pacientes.
O centro também conta com salas sensoriais e recursos de inteligência artificial para auxiliar nas práticas clínicas. A estrutura foi projetada com espaços terapêuticos amplos e climatizados, banheiros adaptados e áreas de convivência internas e externas.
O prédio ainda possui recepção e estacionamento próprio para funcionários, pacientes, familiares e acompanhantes.
Prédio tem 1.690 metros quadrados
O CER III possui 1.690 metros quadrados de área construída. Segundo a administração municipal, o espaço é mais de duas vezes maior que a soma das três antigas Unidades de Reabilitação, que juntas tinham 737,31 metros quadrados.
O investimento total na obra foi de R$ 8,15 milhões. Desse valor, R$ 6,67 milhões correspondem à construção e R$ 1,47 milhão foi destinado à compra de mobiliário e equipamentos.
Outros investimentos na saúde
A entrega do CER 3 integra um pacote de investimentos na rede municipal de saúde. Entre as obras e projetos estão a nova UBS Resolve Vila Industrial e a ampliação do Hospital de Retaguarda, entregues no aniversário da cidade.
Também está em construção um novo Caps (Centro de Atenção Psicossocial) infantojuvenil. As obras da maternidade e das UBSs Resolve Monterrey e Pinheirinho dos Palmares também estão em andamento.
O novo AME (Ambulatório Médico de Especialidades) segue em obras, enquanto o edital para a gestão do Hospital Veterinário Municipal foi publicado.
Na rede já existente, foram concluídos novos postos de coleta e revitalizações das UBSs Resolve Colonial e Vila Nair. O Centro I e o CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) também mudaram de endereço.
As unidades Jardim Satélite e Paraíso do Sol, além do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e do Hospital Municipal, passam por intervenções de melhoria.