Uma influenciadora de 28 anos desenvolveu uma infecção grave após espremer um pelo encravado na virilha. O quadro evoluiu para sepse e exigiu uma cirurgia de emergência para retirar uma grande área de tecido infectado.

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O caso aconteceu na Inglaterra, em agosto. Christy Collins percebeu um caroço na região da virilha e decidiu apertá-lo. Nos dias seguintes, o local inflamou e o pelo encravado deu lugar a uma massa endurecida que se estendeu da virilha até a região da nádega.