25 de setembro de 2026
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RISCO

Pelo encravado após depilação causa sepse em influenciadora

Por Da Redação | Inglaterra
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Christy Collins, de 28 anos
Christy Collins, de 28 anos

Uma influenciadora de 28 anos desenvolveu uma infecção grave após espremer um pelo encravado na virilha. O quadro evoluiu para sepse e exigiu uma cirurgia de emergência para retirar uma grande área de tecido infectado.

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O caso aconteceu na Inglaterra, em agosto. Christy Collins percebeu um caroço na região da virilha e decidiu apertá-lo. Nos dias seguintes, o local inflamou e o pelo encravado deu lugar a uma massa endurecida que se estendeu da virilha até a região da nádega.

Com o agravamento da infecção, Christy precisou ser levada ao hospital para uma cirurgia que durou aproximadamente uma hora. Os médicos retiraram uma massa endurecida que, segundo o relato da influenciadora, tinha aspecto semelhante ao de uma pedra.

O tecido removido tinha dimensões comparáveis às de um iPhone 16 Pro Max. Após o procedimento, ela ficou com uma ferida de aproximadamente 12 centímetros de largura e 5 centímetros de profundidade.

A influenciadora permaneceu internada durante cinco dias. O quadro foi tratado como sepse, uma resposta grave do organismo a uma infecção que pode provocar danos aos órgãos e colocar a vida em risco.

Tratamento continua após alta

Mesmo depois de deixar o hospital, Christy ainda precisa seguir cuidados médicos. Ela está tomando antibióticos e realiza acompanhamento diário para a troca do curativo.

O caso serve de alerta para situações envolvendo pelos encravados. Espremer ou manipular lesões na pele pode provocar ferimentos e facilitar a entrada de bactérias, aumentando o risco de infecção.

Em casos de vermelhidão intensa, dor crescente, inchaço, presença de pus, febre ou piora rápida da lesão, é importante procurar avaliação médica.

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