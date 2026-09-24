A influenciadora chinesa Ganfan Yingying morreu aos 24 anos, em 17 de agosto, após enfrentar complicações de saúde. A jovem, que tinha mais de 1,2 milhão de seguidores, produzia vídeos no formato mukbang, em que pessoas comem grandes quantidades de comida diante das câmeras.
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O nome verdadeiro da criadora era Chen Ziyi. A morte foi confirmada pelos pais dela ao jornal chinês Global Times. Antes de morrer, Yingying havia relatado aos seguidores que precisou ser internada após apresentar uma queda acentuada nos níveis de potássio no sangue.
Segundo as informações divulgadas sobre o caso, o índice chegou a 2,3, abaixo da faixa considerada normal, de 3,5 a 5,5. O potássio é um mineral importante para o funcionamento dos músculos, nervos e do coração.
Influenciadora fez alerta antes de morrer
Em uma das últimas publicações, Yingying falou sobre os impactos físicos e a pressão envolvidos na produção de conteúdos desse tipo. A influenciadora afirmou que, embora ganhar dinheiro fosse importante, a saúde deveria estar em primeiro lugar.
O relato chamou atenção para os riscos associados à rotina de produção de vídeos com ingestão exagerada de alimentos. O mukbang costuma envolver refeições volumosas consumidas diante das câmeras para entreter o público.
A Cleveland Clinic aponta que níveis muito baixos de potássio podem provocar fraqueza muscular, paralisia e alterações no ritmo cardíaco.
Especialistas ouvidos sobre o caso ressaltam, porém, que comer grandes quantidades de alimentos, isoladamente, não costuma explicar uma queda tão acentuada do potássio. O desequilíbrio pode estar relacionado a fatores como vômitos frequentes ou uso de laxantes, práticas que algumas pessoas podem adotar para tentar compensar a ingestão excessiva de comida.
Não há, nas informações divulgadas, uma confirmação de que Yingying tenha utilizado essas práticas ou de que elas tenham causado diretamente sua morte.
O que é o mukbang?
O mukbang é um formato de conteúdo que ganhou popularidade na Coreia do Sul no fim dos anos 2000. As transmissões mostram pessoas comendo diante das câmeras enquanto conversam e interagem com os espectadores.
O próprio termo é formado pela combinação das palavras coreanas muk-da, relacionada a comer, e bang-song, que significa transmissão.
Com a expansão das redes sociais e das plataformas de vídeo, o formato se espalhou para outros países e passou a reunir milhões de espectadores.