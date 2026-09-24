A influenciadora chinesa Ganfan Yingying morreu aos 24 anos, em 17 de agosto, após enfrentar complicações de saúde. A jovem, que tinha mais de 1,2 milhão de seguidores, produzia vídeos no formato mukbang, em que pessoas comem grandes quantidades de comida diante das câmeras.

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O nome verdadeiro da criadora era Chen Ziyi. A morte foi confirmada pelos pais dela ao jornal chinês Global Times. Antes de morrer, Yingying havia relatado aos seguidores que precisou ser internada após apresentar uma queda acentuada nos níveis de potássio no sangue.