Uma mulher de 70 anos morreu após ser atingida por um tiro na testa, na manhã desta quinta-feira (24), na região do Nova Michigan, zona leste de São José dos Campos. Maria Aparecida Barbosa estava dentro do próprio carro quando foi atingida por um disparo durante uma confusão registrada na região.

Segundo as informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na Avenida Josefina Pozzi Bondesan, na região do Castanheiras. A ocorrência foi comunicada à polícia às 9h33 e registrada como flagrante no CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.

A sequência de acontecimentos teria começado quando um homem armado com duas facas atacou uma jovem em uma adega. A vítima foi identificada como Giovanna Isabele Braga Cruz, de 18 anos.