Uma mulher de 70 anos morreu após ser atingida por um tiro na testa, na manhã desta quinta-feira (24), na região do Nova Michigan, zona leste de São José dos Campos. Maria Aparecida Barbosa estava dentro do próprio carro quando foi atingida por um disparo durante uma confusão registrada na região.
Segundo as informações do boletim de ocorrência, o caso aconteceu na Avenida Josefina Pozzi Bondesan, na região do Castanheiras. A ocorrência foi comunicada à polícia às 9h33 e registrada como flagrante no CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos.
A sequência de acontecimentos teria começado quando um homem armado com duas facas atacou uma jovem em uma adega. A vítima foi identificada como Giovanna Isabele Braga Cruz, de 18 anos.
Ela sofreu ferimentos no pescoço e na região abdominal e recebeu os primeiros atendimentos na UPA do Novo Horizonte. Posteriormente, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para o Hospital Municipal, na Vila Industrial. Até o momento das informações disponíveis, não havia atualização sobre seu estado de saúde.
Tiro atingiu carro de idosa
Após o ataque, o suspeito deixou o estabelecimento e teria sido perseguido por outro homem. Durante essa movimentação, um disparo de arma de fogo foi efetuado.
A bala atravessou o vidro do veículo conduzido por Maria Aparecida, que passava pelo local, e atingiu sua testa. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para a UPA do Novo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos.
As circunstâncias exatas do disparo e a identificação de quem atirou ainda são apuradas. Uma das linhas investigadas é de que Maria Aparecida não tivesse qualquer relação com a confusão e tenha sido atingida enquanto passava pelo local.
Suspeito permanece sob escolta
O boletim de ocorrência identifica Allan Silva de Lima, de 32 anos, como envolvido no caso. Ele foi localizado ferido e encaminhado ao pronto-socorro da Vila Industrial, onde permanece sob escolta policial.
De acordo com as informações iniciais, o homem teria sido agredido por moradores da região depois do ataque à jovem.
A Polícia Civil investiga a motivação do esfaqueamento, a dinâmica completa dos acontecimentos e também busca esclarecer quem efetuou o disparo que atingiu Maria Aparecida.