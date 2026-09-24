Uma idosa de mais de 70 anos voltou a apresentar sinais de vida após passar cerca de um dia dentro de um caixão refrigerado. O caso chamou a atenção na China depois que familiares perceberam que a mulher ainda estava viva e a retiraram do equipamento.

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O episódio aconteceu em Hejian, na província de Hebei, no norte da China. Segundo o South China Morning Post, a mulher chegou a recuperar a consciência, mas morreu dois dias depois.