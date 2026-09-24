Uma idosa de mais de 70 anos voltou a apresentar sinais de vida após passar cerca de um dia dentro de um caixão refrigerado. O caso chamou a atenção na China depois que familiares perceberam que a mulher ainda estava viva e a retiraram do equipamento.
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O episódio aconteceu em Hejian, na província de Hebei, no norte da China. Segundo o South China Morning Post, a mulher chegou a recuperar a consciência, mas morreu dois dias depois.
De acordo com relatos de familiares e moradores, a idosa enfrentava problemas graves de saúde havia anos. Ela sofria com trombose cerebral há mais de uma década, estava paralisada e também tinha câncer em estágio avançado.
Após médicos avaliarem que não havia mais tratamento disponível para a doença, a família levou a mulher para casa. Na noite de 8 de setembro, os parentes não perceberam sinais aparentes de vida e colocaram a idosa em um caixão refrigerado enquanto aguardavam a chegada de familiares que estavam fora da região.
Nora ouviu gemidos dentro do caixão
Na tarde do dia seguinte, a nora da mulher ouviu sons semelhantes a gemidos vindos de dentro do caixão. Ao verificar a situação, os familiares perceberam que a idosa ainda apresentava sinais vitais.
A mulher foi retirada do equipamento e voltou para casa. No dia 11 de setembro, parentes que foram visitá-la encontraram a idosa consciente e capaz de abrir os olhos.
Apesar disso, ela permanecia em estado grave e não conseguia comer ou beber. A mulher morreu naquela mesma noite e foi sepultada no dia 13 de setembro.
Caixão estava em modo de refrigeração
Uma autoridade local informou que o equipamento utilizado pela família estava configurado no modo de refrigeração, e não no sistema de congelamento profundo.
Segundo informações divulgadas pelo South China Morning Post, é comum em algumas áreas rurais da China que famílias mantenham corpos em casa durante alguns dias antes do funeral. Os caixões refrigerados são utilizados principalmente em períodos de temperaturas mais altas.
Caso levanta hipótese de 'morte aparente'
O episódio levantou a possibilidade de a idosa ter apresentado um quadro conhecido como “morte aparente”. Nessa situação, os sinais vitais podem ficar extremamente reduzidos, dificultando a identificação da respiração e dos batimentos cardíacos.
Também pode ocorrer um estado de inconsciência profunda, acompanhado pela redução significativa do metabolismo. A hipótese, porém, não confirma por si só o que ocorreu com a mulher no caso relatado na China.