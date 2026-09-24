A Polícia Federal investiga a morte de uma brasileira de 28 anos encontrada sem vida no quarto de um hotel na Europa. Kathlyn Izabel Becker foi localizada morta em agosto, e as circunstâncias do caso ainda são investigadas.

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Natural de Ji-Paraná, em Rondônia, Kathlyn havia viajado para a Croácia após receber uma proposta de trabalho. Ela estava hospedada em um hotel de Zagreb, capital do país, onde foi encontrada sem vida.