24 de setembro de 2026
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CRIME

Quem matou Kathlyn? Modelo de 28 anos foi achada sem vida

Por Da Redação | Zagreb, Croácia
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Kathlyn Izabel Becker
Kathlyn Izabel Becker

Polícia Federal investiga a morte de uma brasileira de 28 anos encontrada sem vida no quarto de um hotel na Europa. Kathlyn Izabel Becker foi localizada morta em agosto, e as circunstâncias do caso ainda são investigadas.

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Natural de Ji-Paraná, em Rondônia, Kathlyn havia viajado para a Croácia após receber uma proposta de trabalho. Ela estava hospedada em um hotel de Zagreb, capital do país, onde foi encontrada sem vida.

A investigação busca esclarecer o que aconteceu com a jovem e as circunstâncias que levaram à sua morte. Até o momento, as informações disponíveis não apontam oficialmente a causa da morte.

O caso é acompanhado pela Polícia Federal, que apura as informações relacionadas à brasileira e à viagem para a Europa.

A morte de Kathlyn ocorreu em agosto, mas o caso ganhou atenção após a abertura da investigação. Novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades à medida que o trabalho investigativo avançar.

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