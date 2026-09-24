A Polícia Federal investiga a morte de uma brasileira de 28 anos encontrada sem vida no quarto de um hotel na Europa. Kathlyn Izabel Becker foi localizada morta em agosto, e as circunstâncias do caso ainda são investigadas.
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Natural de Ji-Paraná, em Rondônia, Kathlyn havia viajado para a Croácia após receber uma proposta de trabalho. Ela estava hospedada em um hotel de Zagreb, capital do país, onde foi encontrada sem vida.
A investigação busca esclarecer o que aconteceu com a jovem e as circunstâncias que levaram à sua morte. Até o momento, as informações disponíveis não apontam oficialmente a causa da morte.
O caso é acompanhado pela Polícia Federal, que apura as informações relacionadas à brasileira e à viagem para a Europa.
A morte de Kathlyn ocorreu em agosto, mas o caso ganhou atenção após a abertura da investigação. Novas informações podem ser divulgadas pelas autoridades à medida que o trabalho investigativo avançar.