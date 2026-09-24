Uma médica de 34 anos ficou gravemente ferida após uma lancha pegar fogo no último domingo (20). Maize Oliveira sofreu queimaduras em aproximadamente 50% do corpo e permanece internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).
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O caso aconteceu no Lago Paranoá, em Brasília. A dermatologista é de Goiânia (GO) e foi transferida para o Hospital de Queimaduras, onde recebe tratamento. Segundo familiares, apesar da extensão das queimaduras, o estado de saúde dela é considerado estável. A médica deve passar por dois procedimentos cirúrgicos nos próximos dias.
O grupo que estava na embarcação também era de Goiânia e havia viajado para o Distrito Federal para passar o fim de semana. De acordo com os relatos divulgados após o acidente, os integrantes do grupo não se conheciam antes da viagem.
Segundo a Marinha do Brasil, 15 pessoas estavam na lancha no momento do incêndio. A embarcação era conduzida por um profissional contratado.
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) informou que 13 passageiros foram atendidos no Hospital Regional da Asa Norte (Hran) após o acidente.
Além de Maize, outras três pessoas — dois homens e uma mulher — sofreram queimaduras consideradas graves. Conforme a atualização mais recente da SES-DF, a única vítima desse grupo que permanecia internada no Hran recebeu alta hospitalar na terça-feira (22).
As circunstâncias que provocaram o incêndio na lancha são investigadas pelas autoridades responsáveis.