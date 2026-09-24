Uma médica de 34 anos ficou gravemente ferida após uma lancha pegar fogo no último domingo (20). Maize Oliveira sofreu queimaduras em aproximadamente 50% do corpo e permanece internada em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

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O caso aconteceu no Lago Paranoá, em Brasília. A dermatologista é de Goiânia (GO) e foi transferida para o Hospital de Queimaduras, onde recebe tratamento. Segundo familiares, apesar da extensão das queimaduras, o estado de saúde dela é considerado estável. A médica deve passar por dois procedimentos cirúrgicos nos próximos dias.