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TRAGÉDIA

Ana Luíza, 4 anos, morre após se engasgar com carne

Por Da Redação | Ribeira do Amparo (BA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Ana Luíza, 4 anos, morre após se engasgar com carne
Ana Luíza, 4 anos, morre após se engasgar com carne

Uma criança de 4 anos morreu após se engasgar com um pedaço de carne na noite da última sexta-feira (18). Familiares tentaram socorrer a menina ainda em casa, mas não conseguiram retirar o alimento que bloqueava as vias respiratórias.

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O caso aconteceu em Ribeira do Amparo, na Bahia. Ana Luiza Ferreira de Santana foi levada às pressas para a unidade de saúde do município, onde deu entrada já sem sinais vitais.

Segundo familiares, o pedaço de carne teria provocado uma obstrução completa das vias aéreas. Diante da situação, parentes tentaram retirar o alimento antes de levar a menina para receber atendimento médico.

Na unidade de saúde, a equipe realizou manobras de reanimação na tentativa de reverter a parada, mas não conseguiu restabelecer os sinais vitais. A morte foi confirmada no local.

O caso causou comoção entre familiares e moradores da cidade.

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