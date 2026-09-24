Uma criança de 4 anos morreu após se engasgar com um pedaço de carne na noite da última sexta-feira (18). Familiares tentaram socorrer a menina ainda em casa, mas não conseguiram retirar o alimento que bloqueava as vias respiratórias.

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O caso aconteceu em Ribeira do Amparo, na Bahia. Ana Luiza Ferreira de Santana foi levada às pressas para a unidade de saúde do município, onde deu entrada já sem sinais vitais.