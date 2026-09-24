Mais de 64 milhões de brasileiros já emitiram a Carteira de Identidade Nacional (CIN), mas 22 milhões deles ainda não utilizaram o novo documento para elevar a conta GOV.BR ao nível ouro. A atualização aumenta a segurança da conta e libera acesso a serviços digitais que exigem maior grau de confiabilidade.

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Os dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta quinta-feira (24) mostram que cerca de 52 milhões de pessoas que possuem conta GOV.BR já têm condições de fazer a atualização. Desse total, 30 milhões estão no nível ouro.