Mais de 64 milhões de brasileiros já emitiram a Carteira de Identidade Nacional (CIN), mas 22 milhões deles ainda não utilizaram o novo documento para elevar a conta GOV.BR ao nível ouro. A atualização aumenta a segurança da conta e libera acesso a serviços digitais que exigem maior grau de confiabilidade.
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Os dados divulgados pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) nesta quinta-feira (24) mostram que cerca de 52 milhões de pessoas que possuem conta GOV.BR já têm condições de fazer a atualização. Desse total, 30 milhões estão no nível ouro.
Segundo o governo federal, entre os 22 milhões que ainda não fizeram a mudança, aproximadamente 6 milhões possuem conta prata e 16 milhões estão no nível bronze, considerado o nível mais básico de acesso à plataforma.
Como aumentar o nível da conta GOV.BR
Quem já recebeu a Carteira de Identidade Nacional pode fazer a atualização diretamente pelo aplicativo GOV.BR. O procedimento utiliza o QR Code existente na CIN e uma etapa de reconhecimento facial.
Veja o passo a passo:
Abra o aplicativo GOV.BR no celular.
Acesse a opção “Aumentar nível”.
Use a câmera do celular para ler o QR Code da CIN.
Faça o reconhecimento facial.
Para facilitar o procedimento, procure um local bem iluminado e mantenha o celular na altura dos olhos.
Depois da validação, a conta pode passar para o nível ouro, que oferece um grau maior de segurança para o acesso aos serviços digitais.
CIN também está disponível no celular
A Carteira de Identidade Nacional possui uma versão digital que pode ser acessada pelo aplicativo GOV.BR. Para utilizar o documento no celular, é necessário primeiro receber a versão impressa da CIN.
A nova identidade também permite reunir informações de outros documentos na versão digital. Entre as possibilidades estão a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o Título de Eleitor, a CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social), a identidade funcional ou carteira profissional e o Certificado Militar.
Também podem ser incluídos dados como tipo sanguíneo, fator RH e manifestação de vontade de doar órgãos.
GOV.BR tem mais de 178 milhões de usuários
A plataforma GOV.BR reúne atualmente mais de 178 milhões de usuários e oferece mais de 5 mil serviços digitais federais. Também estão disponíveis mais de 8,3 mil serviços estaduais.
Para reforçar a proteção da conta, o usuário pode ativar a verificação em duas etapas. A ferramenta está disponível na área “Segurança da Conta” do aplicativo.
Com a função ativada, um código precisa ser gerado pelo aplicativo para confirmar determinados acessos. Também é possível cadastrar dispositivos e navegadores confiáveis, além de consultar quais aparelhos estão autorizados a utilizar a conta.
Outra opção é cadastrar um e-mail de recuperação, que pode ajudar na retomada do acesso em situações como perda ou troca do celular.
Como emitir a nova Carteira de Identidade Nacional
Quem ainda não possui a CIN deve consultar as orientações do próprio estado ou do Distrito Federal para saber onde solicitar o documento e se é necessário fazer agendamento.
Na data marcada, é preciso apresentar a certidão de nascimento ou de casamento. A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita.
Qual é a validade da CIN?
O prazo de validade varia conforme a idade do titular:
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Crianças de 0 a 12 anos incompletos: cinco anos;
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Pessoas de 12 a 60 anos incompletos: dez anos;
Pessoas com 60 anos ou mais: validade indeterminada.
A CIN utiliza o CPF como número único de identificação, substituindo gradualmente o antigo modelo de carteira de identidade emitido pelos estados.