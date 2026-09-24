WALDIR ALVES DE SOUZA
Idade: 66 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Velório Municipal Centro
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 25/09/2026, às 13h30
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ANESIO RODRIGUES DOS SANTOS
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC – 25/09/2026, às 11h
MARIA FILOMENA DA MOTA PAES
Idade: 80 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Urbam, Sala 5 – 24/09/2026, das 16h às 10h30
Sepultamento: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek/SJC – 25/09/2026, às 10h30
VANDERLEI FRANCISCO DA GRAÇA NETTO
Idade: 1 ano
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 25/09/2026, às 8h30
GERALDO NORONHA JUNQUEIRA FILHO
Idade: 69 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Crematório Parque das Flores/SJC – 24/09/2026, às 18h
JOSE PEREIRA LIMA FILHO
Idade: 97 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 24/09/2026, às 16h30
IDAZIL MORAIS DOS SANTOS
Idade: 87 anos
Data de falecimento: 24/09/2026
Velório: Urbam, Sala 2 – 24/09/2026, das 13h20 às 16h
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 24/09/2026, às 16h
MARIA TEREZINHA DOS SANTOS SILVA
Idade: 86 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Outras cidades
Sepultamento: Cemitério Bom Pastor/Brasópolis-MG – 24/09/2026, às 14h
MARIA DO SOCORRO LIRA DE PONTES
Idade: 74 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 24/09/2026, às 13h30
FRANCISCO TADEU DE OLIVEIRA
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Memorial Bom Retiro/Velório
Sepultamento: Cemitério Memorial Bom Retiro/SJC – 24/09/2026, às 11h
LUCIA DE ALMEIDA DA SILVA
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Velório Municipal Santana
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 24/09/2026, às 10h30
JOSE PEREIRA DA SILVA – DESPOJOS
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 20/02/2005
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Mª Peregrina/Santana/SJC – 24/09/2026, às 10h11
JOÃO SEBASTIÃO DE LIMA
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 04/03/2026
Velório: Não informado
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 24/09/2026, às 10h
MARIA APARECIDA BRANDÃO DE OLIVEIRA
Idade: 75 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Velório Municipal Paraíso
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 24/09/2026, às 10h
NATIMORTO (ISAQUE GABRIEL RODRIGUES SANTOS)
Idade: 0 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Direto
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 24/09/2026, às 9h30
JOAQUIM AMBROSIO SOARES
Idade: 76 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Parque das Flores
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 24/09/2026, às 9h30
MARIA DE FATIMA
Idade: 68 anos
Data de falecimento: 23/09/2026
Velório: Urbam, Sala 2 – 23/09/2026, das 21h30 às 9h
Sepultamento: Cemitério Municipal Colônia Paraíso/SJC – 24/09/2026, às 9h