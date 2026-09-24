Sem votação

A Câmara de São José dos Campos encerrou a sessão ordinária dessa quinta-feira (24) sem votar nenhum projeto.

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Adiamento

A pauta da sessão tinha nove projetos, mas os vereadores aprovaram o adiamento de todas as votações por duas semanas. O pedido, feito pelo líder do governo, Zé Luís (PSD), foi aprovado por unanimidade pelo plenário.