24 de setembro de 2026
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PAUTA ADIADA

Câmara de São José encerra sessão sem votar nenhum projeto

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Flavio Pereira/CMSJC
A pauta da sessão tinha nove projetos, mas os vereadores aprovaram o adiamento de todas as votações por duas semanas
A pauta da sessão tinha nove projetos, mas os vereadores aprovaram o adiamento de todas as votações por duas semanas

Sem votação
A Câmara de São José dos Campos encerrou a sessão ordinária dessa quinta-feira (24) sem votar nenhum projeto.

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Adiamento
A pauta da sessão tinha nove projetos, mas os vereadores aprovaram o adiamento de todas as votações por duas semanas. O pedido, feito pelo líder do governo, Zé Luís (PSD), foi aprovado por unanimidade pelo plenário.

Eleição
Na próxima quinta-feira (1º), a sessão ordinária terá o início antecipado para 9h. Na sequência, será realizada uma sessão extraordinária para eleger a Mesa Diretora do biênio 2027/2028.

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