A Operação Ícaro, conduzida pela Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, chegou a 23 pessoas presas após quatro fases de investigação contra uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

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A ação, iniciada em 2025, também resultou na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armas, munições, veículos e equipamentos utilizados pelo grupo.