24 de setembro de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso negociando arma de fogo em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Parque Meia Lua, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (23).

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Policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de possível negociação de arma de fogo.

No local indicado, os policiais abordaram dois homens. Um deles foi liberado. O outro informou que havia um revólver dentro de um veículo.

A arma foi localizada e apreendida, e o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo.

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