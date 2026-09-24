Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Parque Meia Lua, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (23).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de possível negociação de arma de fogo.
No local indicado, os policiais abordaram dois homens. Um deles foi liberado. O outro informou que havia um revólver dentro de um veículo.
A arma foi localizada e apreendida, e o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como porte ilegal de arma de fogo.