Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo no Parque Meia Lua, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (23).

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Policiais militares foram acionados para averiguar uma denúncia de possível negociação de arma de fogo.