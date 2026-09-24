O Teatro Colinas, em São José dos Campos, recebe entre os dias 25 e 27 de setembro o espetáculo “Um Dia Muito Especial”, estrelado por Reynaldo Gianecchini, Maria Casadevall e Carolina Stofella.

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Ambientada na Roma de 1938, durante o regime fascista, a peça acompanha o encontro inesperado entre Antonietta, uma dona de casa e mãe de seis filhos, e Gabriele, um homem gay perseguido por sua orientação sexual.