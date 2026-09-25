O Viapol São José Vôlei entra em quadra nesta sexta-feira (25), quando recebe o Vôlei Renata de Campinas a partir das 19h no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino da modalidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Agora, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, joga mais animado. Afinal de contas, conseguiu se recuperar no campeonato ao vencer o então líder Suzano por 3 a 0, fora de casa, e desbancar um adversário que ainda estava invicto.