O Viapol São José Vôlei entra em quadra nesta sexta-feira (25), quando recebe o Vôlei Renata de Campinas a partir das 19h no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista masculino da modalidade.
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Agora, o time da região, sob comando do técnico Flávio Tavares, joga mais animado. Afinal de contas, conseguiu se recuperar no campeonato ao vencer o então líder Suzano por 3 a 0, fora de casa, e desbancar um adversário que ainda estava invicto.
Com três vitórias e duas derrotas, os joseenses começam a rodada em quarto lugar na classificação geral e tentam manter a regularidade. No entanto, terão pela frente um rival tradicional, que assumiu a liderança justamente após a derrota do Suzano.
Inclusive, a equipe campineira também está invicta, com quatro vitórias em quatro rodadas. Assim, o São José tem a chance também de mostrar que o triunfo na Grande São Paulo na semana passada não foi por acaso.
Os ingressos para a partida podem ser adquiridos pela internet, através do site do Ticket Facil.