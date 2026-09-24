Uma padaria do bairro Três Marias, em Taubaté, foi flagrada com uma ligação clandestina de energia elétrica durante uma operação da Polícia Militar, realizada nesta quarta-feira (23), com apoio da EDP. Segundo a distribuidora, a irregularidade provocou um prejuízo estimado em R$ 10 mil.
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Durante a fiscalização, técnicos da EDP identificaram uma ligação direta na rede elétrica, fazendo com que parte da energia consumida pelo estabelecimento não fosse registrada pelo sistema de medição. A prática caracteriza furto de energia e pode resultar em responsabilização criminal.
Além da investigação policial, os responsáveis podem ser cobrados pelos valores referentes à energia consumida e não faturada, além dos custos administrativos e operacionais relacionados à regularização da ocorrência, conforme as regras da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).
4,3 GWh de energia furtada
Segundo levantamento da EDP, entre janeiro e julho de 2026 foram recuperados 4,3 gigawatts-hora (GWh) de energia furtada no Vale do Paraíba e Litoral Norte. De acordo com a empresa, o volume seria suficiente para abastecer, durante um mês, os municípios de Potim e Monteiro Lobato.
A concessionária afirma que tem ampliado as ações de combate às fraudes, principalmente em estabelecimentos comerciais e indústrias de maior consumo. Entre as estratégias estão o uso de inteligência artificial para identificar possíveis irregularidades e a instalação de mecanismos de blindagem em equipamentos de grandes consumidores.
Nova lei endureceu punição
Desde 30 de abril, com a entrada em vigor da Lei nº 15.397/2026, as punições para o furto de energia elétrica ficaram mais rígidas. A pena prevista para o furto simples passou de um a quatro anos para um a seis anos de reclusão.
Nos casos de flagrante, a pena máxima prevista pode impedir a concessão de fiança pela autoridade policial. O autuado permanece à disposição da Justiça até a audiência de custódia, quando o caso é analisado pelo Poder Judiciário.
Furto oferece risco à população
Além do prejuízo financeiro, a EDP alerta que ligações clandestinas podem provocar acidentes e colocar em risco moradores, trabalhadores e os próprios responsáveis pela fraude. Intervenções realizadas sem equipamentos e procedimentos adequados podem causar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios.
As irregularidades também podem provocar sobrecarga na rede e comprometer a qualidade do fornecimento de energia, aumentando o risco de interrupções e danos a equipamentos elétricos.
A concessionária ressalta ainda que as perdas provocadas pelo furto de energia têm impacto sobre os demais consumidores. Parte dos custos relacionados às perdas elétricas é considerada na composição das tarifas, conforme as regras do setor elétrico.