Uma padaria do bairro Três Marias, em Taubaté, foi flagrada com uma ligação clandestina de energia elétrica durante uma operação da Polícia Militar, realizada nesta quarta-feira (23), com apoio da EDP. Segundo a distribuidora, a irregularidade provocou um prejuízo estimado em R$ 10 mil.

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Durante a fiscalização, técnicos da EDP identificaram uma ligação direta na rede elétrica, fazendo com que parte da energia consumida pelo estabelecimento não fosse registrada pelo sistema de medição. A prática caracteriza furto de energia e pode resultar em responsabilização criminal.