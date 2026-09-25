25 de setembro de 2026
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Tampa de galeria em desnível preocupa moradores em Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Cedida a OVALE
Galeria de águas pluviais provaca desnível no asfalto
Galeria de águas pluviais provaca desnível no asfalto

Em Taubaté, uma tampa de galeria pluvial em desnível no cruzamento entre as ruas Jean Pierre Patural e Maria Martha Cardoso, no bairro Jardim Continental 3, causa preocupação. O local está sinalizado por um cone há dias, mas ainda não houve manutenção. 

A situação atrapalha o trânsito de pedestres e veículos na via e aumenta o risco de acidentes e quedas.

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A Prefeitura informou a OVALE que realizará uma vistoria no local para inserir os serviços necessários no cronograma de trabalhos do setor competente. A administração ressaltou também que, caso seja identificado algum problema na tubulação da Sabesp, a empresa será notificada para executar as ações necessárias.

Por sua vez, a Sabesp afirma já ter inspecionado a área e verificado que a tampa é de uma galeria de águas pluviais, sendo, portanto, responsabilidade da Prefeitura.

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