Em Taubaté, uma tampa de galeria pluvial em desnível no cruzamento entre as ruas Jean Pierre Patural e Maria Martha Cardoso, no bairro Jardim Continental 3, causa preocupação. O local está sinalizado por um cone há dias, mas ainda não houve manutenção.
A situação atrapalha o trânsito de pedestres e veículos na via e aumenta o risco de acidentes e quedas.
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A Prefeitura informou a OVALE que realizará uma vistoria no local para inserir os serviços necessários no cronograma de trabalhos do setor competente. A administração ressaltou também que, caso seja identificado algum problema na tubulação da Sabesp, a empresa será notificada para executar as ações necessárias.
Por sua vez, a Sabesp afirma já ter inspecionado a área e verificado que a tampa é de uma galeria de águas pluviais, sendo, portanto, responsabilidade da Prefeitura.