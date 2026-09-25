Em Taubaté, uma tampa de galeria pluvial em desnível no cruzamento entre as ruas Jean Pierre Patural e Maria Martha Cardoso, no bairro Jardim Continental 3, causa preocupação. O local está sinalizado por um cone há dias, mas ainda não houve manutenção.

A situação atrapalha o trânsito de pedestres e veículos na via e aumenta o risco de acidentes e quedas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp