A Prefeitura de São José dos Campos entrega nesta quinta-feira (24) 40 novas viaturas para reforçar a segurança pública no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A frota inclui 30 SUVs Chevrolet Captiva para a GCM (Guarda Civil Municipal), oito veículos do mesmo modelo para a Atividade Delegada da Polícia Militar, além de um Chery Tiggo 8 para o GTAM (Grupo Tático com Motocicleta) e um Chevrolet Spark para o patrulhamento do Parque da Cidade.