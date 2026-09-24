A Prefeitura de São José dos Campos entrega nesta quinta-feira (24) 40 novas viaturas para reforçar a segurança pública no município.
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A frota inclui 30 SUVs Chevrolet Captiva para a GCM (Guarda Civil Municipal), oito veículos do mesmo modelo para a Atividade Delegada da Polícia Militar, além de um Chery Tiggo 8 para o GTAM (Grupo Tático com Motocicleta) e um Chevrolet Spark para o patrulhamento do Parque da Cidade.
A GCM também recebe 100 smartphones doados pela Receita Federal, que serão incorporados às equipes operacionais. Os aparelhos serão utilizados por agentes que atuam em viaturas, motocicletas, bicicletas e veículos de apoio.
Dos oito veículos destinados à Atividade Delegada, quatro serão utilizados pelo 1º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) e outros quatro pelo 46º BPM/I, ambos sediados em São José dos Campos.
O programa permite que policiais militares atuem em ações de segurança durante os períodos de folga, mediante parceria entre o município e a corporação.
O Chery Tiggo 8 será utilizado pelo GTAM como veículo de apoio às equipes que atuam com motocicletas. Já o Chevrolet Spark ficará destinado ao patrulhamento do Parque da Cidade, espaço que recebe atividades esportivas, culturais, de lazer e eventos.
Renovação da frota
A entrega dá continuidade ao processo de renovação da frota de segurança de São José dos Campos. Em agosto de 2023, a Prefeitura havia disponibilizado outros 30 veículos para a GCM e oito para a Atividade Delegada.
Segundo a administração municipal, a renovação da frota desde 2018 resultou em uma economia de R$ 10 milhões com combustível e manutenção.
A cidade também mantém uma estrutura de integração entre diferentes forças de segurança, com participação da GCM, Polícia Militar e Polícia Civil, além de sistemas de monitoramento e comunicação utilizados pelas equipes em campo.
Os novos veículos passam a integrar as ações de patrulhamento e atendimento de ocorrências em diferentes regiões de São José dos Campos.