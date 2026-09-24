24 de setembro de 2026
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FIM DA ANGÚSTIA

Higor Cascardo é encontrado com vida após desaparecer em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Facebook
Higor Cascardo foi encontrado com vida
Higor Cascardo foi encontrado com vida

Higor da Conceição Cascardo foi encontrado com vida após desaparecer em São José dos Campos. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (21). A localização dele foi confirmada pela família no fim da noite de quarta-feira (23).

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O irmão de Higor, Evaldo Cascardo, publicou a informação nas redes sociais. Na mensagem, ele agradeceu às pessoas que ajudaram nas buscas: “Mas meu irmão acabou de ser encontrado. Obrigado a todos”.

Segundo as informações divulgadas durante as buscas, Higor trabalhava no restaurante Albada, em São José dos Campos, e havia saído do trabalho na segunda-feira, mas não retornado para casa.

A família também havia divulgado informações sobre o carro utilizado por Higor, um Fiat Uno vermelho. O veículo chegou a ser avistado na região do Campos dos Alemães, na região sul de São José.

Com a confirmação de que Higor foi encontrado com vida, a família encerrou a mobilização pelas redes sociais e agradeceu o apoio recebido durante o período em que ele esteve desaparecido.

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