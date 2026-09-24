Higor da Conceição Cascardo foi encontrado com vida após desaparecer em São José dos Campos. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (21). A localização dele foi confirmada pela família no fim da noite de quarta-feira (23).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O irmão de Higor, Evaldo Cascardo, publicou a informação nas redes sociais. Na mensagem, ele agradeceu às pessoas que ajudaram nas buscas: “Mas meu irmão acabou de ser encontrado. Obrigado a todos”.
Segundo as informações divulgadas durante as buscas, Higor trabalhava no restaurante Albada, em São José dos Campos, e havia saído do trabalho na segunda-feira, mas não retornado para casa.
A família também havia divulgado informações sobre o carro utilizado por Higor, um Fiat Uno vermelho. O veículo chegou a ser avistado na região do Campos dos Alemães, na região sul de São José.
Com a confirmação de que Higor foi encontrado com vida, a família encerrou a mobilização pelas redes sociais e agradeceu o apoio recebido durante o período em que ele esteve desaparecido.