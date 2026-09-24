Higor da Conceição Cascardo foi encontrado com vida após desaparecer em São José dos Campos. Ele estava desaparecido desde a última segunda-feira (21). A localização dele foi confirmada pela família no fim da noite de quarta-feira (23).

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O irmão de Higor, Evaldo Cascardo, publicou a informação nas redes sociais. Na mensagem, ele agradeceu às pessoas que ajudaram nas buscas: “Mas meu irmão acabou de ser encontrado. Obrigado a todos”.