Uma pessoa morreu após uma motocicleta bater na traseira de uma carreta na manhã desta quinta-feira (24), na rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), em Igaratá, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu por volta das 5h55, no km 34, no sentido norte da pista.

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Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, a carreta Mercedes-Benz trafegava pela faixa 3 quando apresentou uma pane e parou sobre a faixa de rolamento. Na sequência, a motocicleta Honda CG 160 atingiu a traseira do veículo. Após a colisão, a moto tombou.