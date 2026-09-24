Uma pessoa morreu após uma motocicleta bater na traseira de uma carreta na manhã desta quinta-feira (24), na rodovia Dom Pedro 1º (SP-065), em Igaratá, no Vale do Paraíba. O acidente aconteceu por volta das 5h55, no km 34, no sentido norte da pista.
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Segundo informações da concessionária Rota das Bandeiras, a carreta Mercedes-Benz trafegava pela faixa 3 quando apresentou uma pane e parou sobre a faixa de rolamento. Na sequência, a motocicleta Honda CG 160 atingiu a traseira do veículo. Após a colisão, a moto tombou.
O motociclista não resistiu aos ferimentos. O óbito foi constatado às 6h36. O condutor da carreta saiu ileso.
No momento do acidente, havia neblina na região. O acostamento e a faixa 3 foram interditados a partir das 5h55. A faixa 2 também chegou a ser bloqueada, mas foi liberada às 6h50. Equipes de perícia e uma funerária foram acionadas para atender a ocorrência.