24 de setembro de 2026
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COLISÃO

Acidente bloqueia faixa do Contorno Sul, em Caraguatatuba

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução/Pronto Falei
Acidente no Contorno Sul da Tamoios
Acidente no Contorno Sul da Tamoios

Uma colisão transversal envolvendo dois veículos de passeio foi registrada por volta das 6h50 desta quinta-feira (24), na altura do km 25,5 do Contorno Sul, em Caraguatatuba, sentido São Sebastião.

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Segundo a concessionária, a faixa da direita ficou bloqueada para atendimento da ocorrência, e o trecho foi totalmente liberado às 7h45.

Não houve feridos e não há registros de congestionamento no local.

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