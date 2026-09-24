Uma colisão transversal envolvendo dois veículos de passeio foi registrada por volta das 6h50 desta quinta-feira (24), na altura do km 25,5 do Contorno Sul, em Caraguatatuba, sentido São Sebastião.

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Segundo a concessionária, a faixa da direita ficou bloqueada para atendimento da ocorrência, e o trecho foi totalmente liberado às 7h45.