Um homem foi preso após ser flagrado com uma pistola calibre 9 mm e drogas dentro de um carro em Caraguatatuba. A abordagem ocorreu na madrugada de domingo (20), na avenida Presidente Campos Sales, no bairro Ponte Seca.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe recebeu uma denúncia de que um homem havia efetuado disparos para o alto enquanto conduzia um Chevrolet Cruze branco. Os agentes localizaram o veículo e, durante a revista, encontraram uma pistola Heckler & Koch VP70Z, calibre 9 mm, com oito munições intactas.