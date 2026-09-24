24 de setembro de 2026
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PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem é preso com pistola após disparo em Caraguá

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMC
Apreensões em Caraguatatuba
Apreensões em Caraguatatuba

Um homem foi preso após ser flagrado com uma pistola calibre 9 mm e drogas dentro de um carro em Caraguatatuba. A abordagem ocorreu na madrugada de domingo (20), na avenida Presidente Campos Sales, no bairro Ponte Seca.

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Segundo a GCM (Guarda Civil Municipal), a equipe recebeu uma denúncia de que um homem havia efetuado disparos para o alto enquanto conduzia um Chevrolet Cruze branco. Os agentes localizaram o veículo e, durante a revista, encontraram uma pistola Heckler & Koch VP70Z, calibre 9 mm, com oito munições intactas.

Também foram apreendidos nove eppendorfs com substância análoga à cocaína, R$ 10 em dinheiro e cinco celulares.

Os materiais foram apreendidos e o suspeito foi conduzido ao Distrito Policial Central, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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