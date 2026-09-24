Um ano após desaparecer em Cruzeiro, Bruna Oliveira da Silva, hoje com 26 anos, continua sem ser localizada. A jovem desapareceu na madrugada de 21 de setembro de 2025, quando tinha 25 anos. Desde então, a família aguarda respostas sobre o que aconteceu naquela noite.

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Bruna saiu de casa por volta de 1h30, no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários. Segundo o pai, Marcelo Pereira da Silva, ela deixou o celular em casa antes de sair. O desaparecimento foi registrado em um boletim de ocorrência no dia seguinte, na Delegacia Seccional de Cruzeiro.