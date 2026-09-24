Um ano após desaparecer em Cruzeiro, Bruna Oliveira da Silva, hoje com 26 anos, continua sem ser localizada. A jovem desapareceu na madrugada de 21 de setembro de 2025, quando tinha 25 anos. Desde então, a família aguarda respostas sobre o que aconteceu naquela noite.
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Bruna saiu de casa por volta de 1h30, no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários. Segundo o pai, Marcelo Pereira da Silva, ela deixou o celular em casa antes de sair. O desaparecimento foi registrado em um boletim de ocorrência no dia seguinte, na Delegacia Seccional de Cruzeiro.
Desde os primeiros dias, foram realizadas buscas no condomínio e em áreas de mata próximas. As equipes utilizaram drones, cães farejadores e policiais, mas nenhum vestígio que levasse diretamente à localização da jovem foi encontrado.
Em nota a OVALE, a SSP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso continua sendo investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, que mantém diligências para localizar Bruna.
Operação em Piquete
A investigação ganhou novos desdobramentos em junho deste ano. No dia 11, a DIG de Cruzeiro realizou uma operação em Piquete para cumprir mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados a dois homens investigados no caso.
De acordo com a Polícia Civil, as diligências foram motivadas por informações fornecidas por uma testemunha, que pediu sigilo. O relato apontava que um dos investigados teria sido a última pessoa a estar com Bruna antes do desaparecimento e poderia ter informações sobre o paradeiro dela.
Ainda segundo a investigação, a testemunha reconheceu como pertencente a um dos suspeitos uma camisa encontrada anteriormente em uma área de mata onde haviam sido realizadas buscas. Um segundo homem também passou a ser investigado por uma possível participação no caso.
Durante a operação, dois celulares foram apreendidos, sendo um Samsung S5 Prime e um Motorola Moto E6s. Os aparelhos foram encaminhados para perícia, com o objetivo de extrair e analisar dados que possam contribuir para a investigação.
Nenhuma pessoa foi presa durante a operação. A Polícia Civil informou que existem indícios considerados relevantes sobre o possível envolvimento dos investigados, mas ressaltou que o inquérito continua em andamento e que eventual responsabilização dependerá da conclusão das investigações e das decisões judiciais.
Família questiona imagens
Familiares de Bruna também relatam dúvidas sobre acontecimentos registrados por câmeras de segurança do condomínio na madrugada do desaparecimento.
Segundo a família, as imagens mostram mais de 20 adolescentes no pátio do condomínio e uma motocicleta chegando pelo lado da quadra. Na sequência, os jovens teriam se reunido ao redor da moto.
Os familiares afirmam ainda que as câmeras registraram três pessoas iluminando uma área de mata onde Bruna teria sido vista entrando. De acordo com o relato da família, essas pessoas disseram posteriormente que não haviam visto nada.
Durante as buscas, roupas foram encontradas na região de mata e, segundo os familiares, material para um possível exame de DNA teria sido coletado. A família afirma que não recebeu o resultado e diz não saber se a perícia foi efetivamente concluída.
Essas informações fazem parte dos questionamentos apresentados pelos familiares e não foram confirmadas publicamente pela Polícia Civil.
Um ano sem respostas
A família afirma que a espera permanece especialmente difícil para Brena Silva, irmã gêmea de Bruna. Segundo o relato dos familiares, antes do desaparecimento, Bruna dizia se sentir vigiada e chegou a dormir com uma faca sob o travesseiro por medo.
Ao longo dos últimos 12 meses, familiares continuaram procurando informações e acompanhando o caso junto às autoridades.
“Faz um ano que morro de saudades de você, irmã. Minha Bruna, minha gêmea, metade da minha vida. Estou arrasada com tudo isso que Deus nos permitiu viver, porque sei que Ele já sabia que passaríamos por tudo isso: barreiras, tristeza, perguntas sem respostas. E, mesmo assim, tenho que aprender a ser forte por minha filha e pelos seus”, disse a irmã gêmea de Bruna.
“Deus sempre esteve comigo. Mas, neste mês, lembro bem de acordar com uma ligação dizendo que você tinha desaparecido. Até hoje não encontramos você, e isso é angustiante. Sempre te busquei, sempre soube onde te encontrar. Agora não sei mais onde procurar, em qual lugar você está. Se eu soubesse, eu te encontraria.”
Um ano depois do desaparecimento, o paradeiro da jovem permanece desconhecido. Bruna é mãe de duas crianças, segundo a família.
Informações
Quem tiver qualquer informação que possa ajudar a localizar Bruna Oliveira da Silva ou esclarecer o desaparecimento pode entrar em contato com a DIG de Cruzeiro pelo WhatsApp (12) 3143-7253.