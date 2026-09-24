Cidades do Litoral Norte lideram o acumulado de chuva no estado de São Paulo nas últimas 24 horas, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

São Sebastião registrou 37 milímetros em Juquehy 2, enquanto Ubatuba teve 27 milímetros na Praia Dura e Caraguatatuba, 26 milímetros em Tabatinga. No Vale do Paraíba, os maiores volumes foram registrados em Queluz (11 mm) e Guaratinguetá (11 mm).