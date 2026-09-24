Cidades do Litoral Norte lideram o acumulado de chuva no estado de São Paulo nas últimas 24 horas, segundo levantamento da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
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São Sebastião registrou 37 milímetros em Juquehy 2, enquanto Ubatuba teve 27 milímetros na Praia Dura e Caraguatatuba, 26 milímetros em Tabatinga. No Vale do Paraíba, os maiores volumes foram registrados em Queluz (11 mm) e Guaratinguetá (11 mm).
A chuva ocorre em um cenário de instabilidade na faixa leste paulista nesta quinta-feira (24). A previsão indica períodos de sol entre nuvens e possibilidade de pancadas isoladas, principalmente nas regiões próximas a Minas Gerais e no litoral.
Pela manhã, pontos da região também podem registrar névoa e nevoeiro, que devem se dissipar com o aquecimento do sol.
No Vale do Paraíba e no Litoral Norte, as temperaturas permanecem amenas. As máximas previstas para as áreas da faixa leste do estado variam entre 19°C e 24°C.
Nas demais regiões paulistas, o tempo deve permanecer mais firme, com maior presença de sol e temperaturas que podem chegar a 30°C.